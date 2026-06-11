Сборная Аргентины получила нового спонсора перед ЧМ-2026

Платформа прогнозов Kalshi заключила партнерское соглашение с Футбольной ассоциацией Аргентины (AFA) перед чемпионатом мира по футболу 2026 года.

Сделка позволит платформе использовать официальный бренд сборной Аргентины в маркетинговых кампаниях, а также проводить совместные мероприятия и активности в соцсетях во время турнира.

В рамках соглашения компания Genius Sports будет предоставлять официальные спортивные данные для контрактов Kalshi на спортивные события.

Партнерство заключено на фоне продолжающихся дискуссий вокруг регулирования рынков прогнозов в США. Ранее деятельность таких платформ уже вызывала споры с представителями букмекерской индустрии и отдельными регуляторами.

В США расследуют возможную инсайдерскую торговлю на платформе прогнозов