Сборная Аргентины получила нового спонсора перед ЧМ-2026
Kalshi расширяет присутствие на рынке спортивных прогнозов
Платформа прогнозов Kalshi заключила партнерское соглашение с Футбольной ассоциацией Аргентины (AFA) перед чемпионатом мира по футболу 2026 года.
Сделка позволит платформе использовать официальный бренд сборной Аргентины в маркетинговых кампаниях, а также проводить совместные мероприятия и активности в соцсетях во время турнира.
В рамках соглашения компания Genius Sports будет предоставлять официальные спортивные данные для контрактов Kalshi на спортивные события.
Партнерство заключено на фоне продолжающихся дискуссий вокруг регулирования рынков прогнозов в США. Ранее деятельность таких платформ уже вызывала споры с представителями букмекерской индустрии и отдельными регуляторами.
В США расследуют возможную инсайдерскую торговлю на платформе прогнозов
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