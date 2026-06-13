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  4. Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 00:11 | Обновлено 13 июня 2026, 01:01
2386
11

Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов

К «горнякам» присоединится Райан Роберту

13 июня 2026, 00:11 | Обновлено 13 июня 2026, 01:01
2386
11 Comments
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберту
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Донецкий «Шахтер» достиг договоренности с «Фламенго» о переходе перспективного вингера Райана Роберту.

По информации бразильского журналиста Вене Касагранде, украинский клуб заплатит за трансфер 10 миллионов евро. Кроме того, «Фламенго» сохранит за собой 10% от суммы будущей продажи футболиста.

Сообщается, что все детали между сторонами уже согласованы. Райан Роберту считается одним из самых перспективных молодых вингеров системы «Фламенго». В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ожидается, что в ближайшее время «Шахтер» официально объявит о подписании бразильского футболиста.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 11
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Ганьба Шахтарю. Негайно збільшити ліміт, максимум 5 іноземців на полі. 
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0
Я б одними вінгерами тільки б і грав. По всьому полю. І на вотота теж би вінгера реактивного пристроїв. Ото б командочка була, фіг би хтось відпетляв
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0
Гучний 😹
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-1
Суркис нервно посасывает в сторонке, глядя как Шахтер покупает новых и новых игроков 
Что там новый защитник в динамо за 3 ляма, Суркис уже нашел его, или для 4-го места в таблице УПЛ и так сойдет 
А под Лигу европы суркис даже не усиливается, ибо во втором круге Динамо уже ждут Пафос и Маккаби, результат всем понятен
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-2
Матчі на тренувальних зборах цього разу будуть дуже цікавими - Бруно/Раян/Мендоса/Оба - всі ті хто ще або зовсім не грали або грали дуже мало часу за нас. І у Турана тепер зявилося дуже багато опцій попереду як будувати гру команди в атаці - безмежна кількість опцій. Тут тепер лише треба вгадати хто буде грати в основі, та яку саме гру будувати. Якщо не вгадає - то це швидше за все означатиме що не футболісти слабкі, а тренер - слабкий.
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-2
А что купили Гриша и Игореша?Да,да именно что?Последние громкие трансферы футболистами трудно назвать.Только не надо писать ,что у Шахтера денег больше.Просто жадные.
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-2
Поможет u19
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-3
Неймовірний Шахтар в останній момент зумів перехопити цього діаманта із пазурів Бенфіки та Лілля і ще на один крок ближче став до перемоги в Лізі Чемпіонів
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-6
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