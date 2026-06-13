Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
К «горнякам» присоединится Райан Роберту
Донецкий «Шахтер» достиг договоренности с «Фламенго» о переходе перспективного вингера Райана Роберту.
По информации бразильского журналиста Вене Касагранде, украинский клуб заплатит за трансфер 10 миллионов евро. Кроме того, «Фламенго» сохранит за собой 10% от суммы будущей продажи футболиста.
Сообщается, что все детали между сторонами уже согласованы. Райан Роберту считается одним из самых перспективных молодых вингеров системы «Фламенго». В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Ожидается, что в ближайшее время «Шахтер» официально объявит о подписании бразильского футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист может перейти в «Шахтер»
Киевляне ведут активный поиск легионера на позицию центрального защитника
Что там новый защитник в динамо за 3 ляма, Суркис уже нашел его, или для 4-го места в таблице УПЛ и так сойдет
А под Лигу европы суркис даже не усиливается, ибо во втором круге Динамо уже ждут Пафос и Маккаби, результат всем понятен