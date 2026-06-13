Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов

Донецкий «Шахтер» достиг договоренности с «Фламенго» о переходе перспективного вингера Райана Роберту.

По информации бразильского журналиста Вене Касагранде, украинский клуб заплатит за трансфер 10 миллионов евро. Кроме того, «Фламенго» сохранит за собой 10% от суммы будущей продажи футболиста.

Сообщается, что все детали между сторонами уже согласованы. Райан Роберту считается одним из самых перспективных молодых вингеров системы «Фламенго». В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ожидается, что в ближайшее время «Шахтер» официально объявит о подписании бразильского футболиста.