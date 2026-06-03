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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 15:31 | Обновлено 03 июня 2026, 15:47
754
0

Шахтер сделал Фламенго предложение насчет «нового Неймара»

Райан Роберту все еще может присоединиться к горнякам

03 июня 2026, 15:31 | Обновлено 03 июня 2026, 15:47
754
0
Шахтер сделал Фламенго предложение насчет «нового Неймара»
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберту

Донецкий «Шахтер» сделал бразильскому «Фламенго» официальное предложение по поводу 18-летнего вингера Райана Роберту.

Ранее сообщалось, что «горняки» после подписания Глейкера Мендосы потеряли интерес к бразильскому таланту, которого называют «новым Неймаром». Однако журналист Дави Азеведу отмечает, что это не так.

В контексте освещения возможных переговоров «Фламенго» с турецким «Трабзонспором» по поводу Роберту выяснилось, что клуб не делал бразильцам официальных предложений относительно игрока. Зато у «менгао» на руках есть два предложения от «Шахтера» и французского «Лилля». Их детали журналист не раскрывает.

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Райан Роберту Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Бразилии по футболу трансферы Глейкер Мендоса
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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