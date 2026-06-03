Шахтер сделал Фламенго предложение насчет «нового Неймара»
Райан Роберту все еще может присоединиться к горнякам
Донецкий «Шахтер» сделал бразильскому «Фламенго» официальное предложение по поводу 18-летнего вингера Райана Роберту.
Ранее сообщалось, что «горняки» после подписания Глейкера Мендосы потеряли интерес к бразильскому таланту, которого называют «новым Неймаром». Однако журналист Дави Азеведу отмечает, что это не так.
В контексте освещения возможных переговоров «Фламенго» с турецким «Трабзонспором» по поводу Роберту выяснилось, что клуб не делал бразильцам официальных предложений относительно игрока. Зато у «менгао» на руках есть два предложения от «Шахтера» и французского «Лилля». Их детали журналист не раскрывает.
Apesar da informação divulgada pela página turca que o Trabzonspor teria aumentado a oferta de 6 milhões para 10 milhões de euros, a apuração exclusiva da equipe Paparazzo Rubro-Negro é de que a proposta ainda não chegou ao Flamengo.— Paparazzo Rubro-Negro (@PapaRubroNegro) June 2, 2026
Segundo uma fonte ligada à diretoria do… pic.twitter.com/2KHqicm8sS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В полуфиналах 3 июня сыграют: Венгрия – Украина, Сербия – Азербайджан
Антошин встал на защиту Родины