Шахтер сделал Фламенго предложение насчет «нового Неймара»

Донецкий «Шахтер» сделал бразильскому «Фламенго» официальное предложение по поводу 18-летнего вингера Райана Роберту.

Ранее сообщалось, что «горняки» после подписания Глейкера Мендосы потеряли интерес к бразильскому таланту, которого называют «новым Неймаром». Однако журналист Дави Азеведу отмечает, что это не так.

В контексте освещения возможных переговоров «Фламенго» с турецким «Трабзонспором» по поводу Роберту выяснилось, что клуб не делал бразильцам официальных предложений относительно игрока. Зато у «менгао» на руках есть два предложения от «Шахтера» и французского «Лилля». Их детали журналист не раскрывает.

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