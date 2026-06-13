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Чемпионат мира
13 июня 2026, 00:51 | Обновлено 13 июня 2026, 01:03
122
0

ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Канадой и Боснией

Наиболее ценным футболистом поединка стал канадский хавбек Исмаэль Коне

13 июня 2026, 00:51 | Обновлено 13 июня 2026, 01:03
122
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Канадой и Боснией
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Коне
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Вечером 12 июня в канадском Торонто на стадионе BMO Field состоялся стартовый матч группы B чемпионата мира 2026.

Сборная Канады в домашнем матче ЧМ-2026 сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

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На гол Йово Лукича в первом тайме для гостей у канадцев после перерыва ответил Кайл Ларин.

Лучшим игроком матча стал Исмаэль Коне, полузащитник сборной Канады.

Канада и Босния набрали по стартовому баллу на групповом этапе чемпионата мира 2026 в группе B. В этом квартете также играют Швейцария и Катар.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Группа B. 1-й тур, 12 июня 2026. Торонто (Канада). BMO Field

22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Кайл Ларин, 78 – Йово Лукич, 21

ФОТО. Лучшим игроком матча стал канадец Исмаэль Коне

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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