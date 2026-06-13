ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Канадой и Боснией
Наиболее ценным футболистом поединка стал канадский хавбек Исмаэль Коне
Вечером 12 июня в канадском Торонто на стадионе BMO Field состоялся стартовый матч группы B чемпионата мира 2026.
Сборная Канады в домашнем матче ЧМ-2026 сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На гол Йово Лукича в первом тайме для гостей у канадцев после перерыва ответил Кайл Ларин.
Лучшим игроком матча стал Исмаэль Коне, полузащитник сборной Канады.
Канада и Босния набрали по стартовому баллу на групповом этапе чемпионата мира 2026 в группе B. В этом квартете также играют Швейцария и Катар.
Чемпионат мира 2026 по футболу
Группа B. 1-й тур, 12 июня 2026. Торонто (Канада). BMO Field
22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
Голы: Кайл Ларин, 78 – Йово Лукич, 21
ФОТО. Лучшим игроком матча стал канадец Исмаэль Коне
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джастин Лонвейк и Анхель Торрес присоединятся к киевской команде и пройдут медосмотр
Команды победителя не определили