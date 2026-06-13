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Испания
13 июня 2026, 08:02 |
461
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«Хотел бы забивать с передач Цыганкова». Пищур – о переходе в Жирону

Молодой украинский нападающий сменил венгерский чемпионат на испанскую Сегунду

13 июня 2026, 08:02 |
461
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«Хотел бы забивать с передач Цыганкова». Пищур – о переходе в Жирону
Жирона. Александр Пищур
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Вчера, 12 июня «Жирона» объявила о подписании нападающего молодежной сборной Украины Александра Пищура, последним клубом которого венгерским «Дьер». Об этом переходе и своих планах на ближайшее будущее 21-летний форвард рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Александр, тебя выбрала Испания или ты сам очень хотел попасть в этот чемпионат?
– Можно сказать, здесь все совпало (улыбается). В Испанию многие футболисты хотят попасть. Я не исключение.

– Ты сменил команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов на второй испанский дивизион. Не беда?
– Нет, конечно. Квалификация Лиги чемпионов – это еще не групповой раунд. А уровень Сегунды очень сильный. Тем более что у «Жироны» будет стоять задача вернуться в Ла Лигу. Я молодой, еду доказывать свою состоятельность, а как все получится, покажет время.

– В «Дьере» ты не имел постоянной игровой практики. Это тебя огорчало?
– В принципе, да. Иногда, даже очень, поскольку понимал, что я могу больше играть. Просто ситуация была таковой, что тренер не видел меня в команде. Тем не менее, я не опускал руки, старался работать на максимуме несмотря ни на что. А когда я таки получал больше игрового времени, мне часто удавалось отличаться результативными действиями. Но, видимо, этого было недостаточно.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Когда тобой интересовалась «Жирона», Мичел имел с тобой беседу?
– Нет. Со мной связывались другие представители испанского клуба.

– В новый сезон команда войдет с новым наставником. Уже известно, кто им станет?
– Я пока не знаю. Для меня это новая страница. Я прихожу в новую команду, где будет новый наставник. Поэтому с первой тренировки буду стараться показывать, на что я способен.

– В «Жироне» на данный момент уже четыре украинца. Помимо тебя это Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Это добавляло желания переехать сюда?
– Конечно. В таком случае будет намного быстрее адаптироваться не только на футбольном поле, но и в быту.

– Языковой барьер существует?
– Думаю, с этим проблем не будет. Я могу объясниться на английском. И конечно, начну изучать испанский, мне интересно выучить еще один язык.

Getty Images/Global Images Ukraine

– С Владиславом Крапивцовым ты выступаешь в молодежной сборной Украины. Что он тебе рассказывал про свой клуб?
– Только позитив. Я и сам следил за «Жироной» и могу с уверенностью сказать, что цвета этой команды защищают квалифицированные футболисты, а сам клуб я считаю топовым.

– С Ванатом и Цыганковым не знаком?
– Лично нет. Но знаком с их возможностями (улыбается).

– Уйдут ли эти исполнители в другие команды, это другой вопрос. Но тебе хотелось бы поиграть с такими мастерами?
– Безусловно. На них можно равняться и брать для себя много полезного. Это настоящие профессионалы.

– И забивать с фланговых передач Цыганкова…
– Было бы круто. Но останется ли Витя в «Жироне», вопрос.

– Без этих футболистов «Жироне» сложнее будет вернуться в Ла Лигу?
– Я уже сказал, что это настоящие профессионалы, но футбольную судьбу сложно предугадать. Это лидеры команды прошлого сезона. Было бы неплохо, чтобы «Жирона» сохранила таких игроков, но как оно будет, мне неизвестно.

– Когда начинается работа после отпуска?
– В начале июля.

– Какие для себя ставишь цели на будущий сезон?
– Хотелось, как можно быстрее закрепиться в составе и помочь «Жироне» вернуться в элитный испанский дивизион. И конечно, так как я нападающий, стараться чаще огорчать соперников забитыми мячами (улыбается).

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Александр Пищур-младший Дьер Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов Сегунда Лига чемпионов Ла Лига статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Для нього це крок вперед.
Сегунда не слабша за угорський вищий дивізіон...
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