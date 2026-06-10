Переход Караваева из Динамо в Шахтер. Мнения специалистов

Переходы футболистов из «Динамо» в «Шахтер» и в обратном направлении всегда вызывают ажиотаж, доходит даже до обвинения в предательстве, ведь это непримиримые враги на футбольном поле. Последним, кому досталось в этом плане, был Жуниор Мораес, который в 2018 году ушел из «Динамо» в «Шахтер». Тогда среди болельщиков «бело-синих» это вызвало бурную реакцию. И вот еще один трансфер. Александр Караваев, отдавший «Динамо» семь лет подписал контракт с «Шахтером».

Об этом переходе и перспективах футболиста в составе «горняков» сайту Sport.ua эксклюзивно рассказали бывшие игроки сборной Украины Сергей Ковалев, Владимир Микитин и Александр Призетко, а сейчас авторитетные футбольные специалисты.

– Были ли вы удивлены, когда узнали о переходе Александра Караваева из «Динамо» в «Шахтер»?

Сергей Ковалев: – В принципе, да. Он хоть и не был в последнее время игроком основного состава, но когда выходил на замену, приносил немало пользы команде. К тому же Александру далеко за 30, поэтому для меня это также стало, в какой-то мере, недоумением. Но с другой стороны, Караваев воспитанник «Шахтер», я его в свое время тренировал, и могу сказать, что это надежный человек, как в футболе, так и в жизни. На мой взгляд, он может закрыть или помочь на позицию правого защитника, учитывая, что «горнякам» предстоит выступать на трех фронтах.

Владимир Микитин: – Сразу, да. А потом, когда анализируешь, понимаешь, что он воспитанник «Шахтера». Просто вернулся назад после долгих странствий (улыбается).

Александр Призетко: – Честно говоря, нет. У него есть в «Шахтере» корни (улыбается), он воспитанник «горняков». «Динамо» вовремя не обратились о продлении контракта или не договорились. Если футболист нужен клубу, то, думаю, соглашение было бы подписано еще зимой. Поэтому футболист вправе уходить, если ему поступило предложение и он согласился. Потом «Динамо», может, и хотело удержать Караваева, но он уже дал слово.

Динамо

– Станет ли предателем футболист в глазах динамовских болельщиков?

Ковалев: – Сейчас, как мне кажется, в стране немного другая ситуация. Идет война, и все стараются быть объединенными. Возможно, лет 10-15 назад такой переход бы воспринять фанами «Динамо» в штыки.

Микитин: – Еще раз говорю, человек вернулся в клуб, который его воспитал. Как в таком случае он может быть предателем? Хотя у болельщиков, возмодно, свое мнение на этот счет. Он в последнее время мало играл за «Динамо». Как будет в «Шахтере», пока вопрос. Но если у «горняков» есть проблемы с украинцами, то они, в принципе, сделали неплохой выбор. У Александра еще есть порох в пороховницах.

Призетко: – Это вопрос щепетильный. Александр хорошо относился к фанам, думаю, и они его любили. Но однозначно ответить мне сложно. По крайней мере, я бы не считал это предательством.

– Сможет ли 34-летний футболист дать что-то новое «Шахтеру»?

Ковалев: – Не думаю, что нужно смотреть в паспорт футболиста. Здесь важно функциональное состояние Александра, его физиологические возможности. Считаю, что на длинной дистанции Караваев будет полезен «Шахтеру», поскольку без рокировок не обойтись.

Микитин: – Не знаю, сможет ли Караваев прийтись ко двору «Шахтера» по игровым качествам. Это покажет только время. Хотя линейного он вполне может сыграть, такого опыта у него достаточно. Трудно сказать, будет ли он играть в Лиге чемпионов, но в чемпионате этот игрок еще себя покажет, я в этом уверен.

Призетко: – Мы все понимаем, что ничего нового Караваев не даст. Он просто закроет свою позицию в некоторых матчах. В «Шахтере» есть основной правый защитник, поэтому Александр, как мне кажется, будет на подстраховке.

Динамо

– Могли ли финансовые условия стать определяющими в этом переходе?

Ковалев: – В этой ситуации необходимо знать все моменты. Но, на мой взгляд, не это стало в основе перехода этого исполнителя. В последнее время Караваев сидел в основном на скамейке запас. Будет ли он в составе «Шахтера», вопрос, но, думаю, эта тема при переходе обсуждалась с тренерским штабом «горняков».

Микитин: – Почему нет? Сколько Караваеву осталось играть? Год, два, три, пусть и дольше, но если в таком возрасте поступает хорошее финансовое предложение, то зачем отказываться, когда в прежней команде не имеешь полноценной игровой практики. Считаю, что Караваев сделал правильный выбор.

Призетко: – Не думаю. Караваев был недоволен игровым временем в «Динамо». И если «Шахтер» заблаговременно с ним договаривался, то не думаю, что там была какая-то большая финансовая разница.