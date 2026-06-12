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  4. КАКА: «Бразилия может выиграть этот чемпионат мира»
Бразилия
12 июня 2026, 22:41 |
223
0

КАКА: «Бразилия может выиграть этот чемпионат мира»

Легендарный полузащитник верит в бразильскую команду и Карло Анчелотти

12 июня 2026, 22:41 |
223
0
КАКА: «Бразилия может выиграть этот чемпионат мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кака
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Легендарный полузащитник сборной Бразилии Кака оценил шансы «селесао» на победу на чемпионате мира:

«Да, я считаю, что Бразилия может выиграть этот чемпионат мира. У нас очень хорошая команда с отличными игроками, которые выступают в лучших клубах Европы и являются там лидерами, а это многое значит. И сейчас у нас есть подходящий тренер для этой команды.

Карло Анчелотти может быть тем тренером, который сплотит этих ребят в очень-очень сильный коллектив, потому что для того, чтобы выиграть чемпионат мира, тебе нужны не просто хорошие игроки – тебе нужна сильная команда и сплоченный коллектив. Это имеет решающее значение.

Это очень интенсивные соревнования, очень быстротечные, и нужно быть очень сильным. Я думаю, Карло может быть тем лидером, который сможет построить такую команду».

Сборная Бразилии в рамках группового этапа встретится с Шотландией, Гаити и Марокко.

Ранее сообщалось о том, что Неймар рискует пропустить групповой этап чемпионата мира.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу Кака Карло Анчелотти
Даниил Кирияка Источник
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