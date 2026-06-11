Вингер сборной Бразилии Неймар рискует пропустить групповой этап чемпионата мира. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 33-летний футболист не тренируется в общей группе – он продолжает восстанавливаться от травмы, полученной еще в матче за «Сантос». Поединок с Марокко, который состоится14 июня, бразилец точно пропустит.

Под вопросом и участие в поединках с командами Шотландии и Гаити.

В текущем сезоне на счету Неймара 15 матчей н клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Уэсли получил травму накануне чемпионата мира.