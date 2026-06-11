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Бразилия
11 июня 2026, 16:34 | Обновлено 11 июня 2026, 16:40
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Неймар рискует пропустить групповой этап чемпионата мира

Причиной этому послужила травма

11 июня 2026, 16:34 | Обновлено 11 июня 2026, 16:40
142
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Неймар рискует пропустить групповой этап чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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Вингер сборной Бразилии Неймар рискует пропустить групповой этап чемпионата мира. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 33-летний футболист не тренируется в общей группе – он продолжает восстанавливаться от травмы, полученной еще в матче за «Сантос». Поединок с Марокко, который состоится14 июня, бразилец точно пропустит.

Под вопросом и участие в поединках с командами Шотландии и Гаити.

В текущем сезоне на счету Неймара 15 матчей н клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Уэсли получил травму накануне чемпионата мира.

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Неймар травма сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: Footmercato
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Нафіг цього півня взагалі було кликати? Один хєр цим педрам гайкі.
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