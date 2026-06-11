Неймар рискует пропустить групповой этап чемпионата мира
Причиной этому послужила травма
Вингер сборной Бразилии Неймар рискует пропустить групповой этап чемпионата мира. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, 33-летний футболист не тренируется в общей группе – он продолжает восстанавливаться от травмы, полученной еще в матче за «Сантос». Поединок с Марокко, который состоится14 июня, бразилец точно пропустит.
Под вопросом и участие в поединках с командами Шотландии и Гаити.
В текущем сезоне на счету Неймара 15 матчей н клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Уэсли получил травму накануне чемпионата мира.
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