Игрок сборной Бразилии получил травму накануне чемпионата мира

Защитник сборной Бразилии Уэсли Франса получил повреждение в победном для его команды матче с Египтом (2:1).

22-летний футболист вышел на поле с первых, минут но из-за боли в левой паховой области заменен уже на 17-й минуте поединка. По информации Globo, 7 июня футболисту предстоит пройти обследования.

Уже 14 июня сборная Бразилии начнет свои выступления на чемпионате мира – подопечных Карло Анчелотти ожидает встреча с командой Марокко. также бразильцы в рамках группового этапа встретятся в Шотландией и Гаити.

В прошедшем сезоне на счету Уэсли Франсы 39 матче на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 5 голевыми передачами.