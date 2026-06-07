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Бразилия
07 июня 2026, 10:49 | Обновлено 07 июня 2026, 11:20
869
0

Игрок сборной Бразилии получил травму накануне чемпионата мира

Уэсли Франса был замене в матче с Египтом

07 июня 2026, 10:49 | Обновлено 07 июня 2026, 11:20
869
0
Игрок сборной Бразилии получил травму накануне чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Франса
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Защитник сборной Бразилии Уэсли Франса получил повреждение в победном для его команды матче с Египтом (2:1).

22-летний футболист вышел на поле с первых, минут но из-за боли в левой паховой области заменен уже на 17-й минуте поединка. По информации Globo, 7 июня футболисту предстоит пройти обследования.

Уже 14 июня сборная Бразилии начнет свои выступления на чемпионате мира – подопечных Карло Анчелотти ожидает встреча с командой Марокко. также бразильцы в рамках группового этапа встретятся в Шотландией и Гаити.

В прошедшем сезоне на счету Уэсли Франсы 39 матче на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

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Даниил Кирияка Источник: O Globo
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