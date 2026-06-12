Шеф-скаут Шахтера: «Не видел игры, проверяя небо из-за ракет и БПЛА»
Сальваторе Монако рассказал итальянским журналистам о том, как играет «Шахтер» в условиях войны
Шеф-скаут «Шахтера» Сальваторе Монако пообщался с итальянскими журналистами, рассказав им о невероятных сложностях, с которыми из-за российской военной агрессии ежедневно сталкивается его клуб.
«Привыкнуть к четырем с половиной годам войны, к ежедневным тревогам и российским атакам, непросто. Самый сложный аспект – это логистика поездок, потому что для участия в еврокубковых турнирах нам нужно выезжать за пределы страны, и иногда мы теряем три часа на таможенном контроле. Не говоря уже о самих поездках: на выездной матч в Лондоне в этом году нам пришлось ехать 16 часов на поезде».
«В Украине у нас бывают матчи, для которых нужно четыре часа, чтобы их закончить, потому что они приостанавливаются при каждом сигнале тревоги. В прошлом году, помню, мы играли недалеко от эпицентра конфликта. За день до матча отель, где мы должны были остановиться, был разрушен ракетой. Тогда я не видел ни минуты игры; я проверял небо, чтобы убедиться, что над головой нет беспилотников или ракет. После шести часов в пути туда и шести часов обратно я так устал, что не заметил крупнейшего обстрела с начала войны в Киеве. Я узнал об этом из сообщений и телефонных звонков на следующий день», – сказал Монако.
В августе 2024 года россияне ракетным ударом разрушили отель в Кривом Роге, в который перед игрой против «Кривбасса» планировал заехать «Шахтер».
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