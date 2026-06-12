Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шеф-скаут Шахтера: «Не видел игры, проверяя небо из-за ракет и БПЛА»
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 21:03 | Обновлено 12 июня 2026, 21:06
269
1

Шеф-скаут Шахтера: «Не видел игры, проверяя небо из-за ракет и БПЛА»

Сальваторе Монако рассказал итальянским журналистам о том, как играет «Шахтер» в условиях войны

12 июня 2026, 21:03 | Обновлено 12 июня 2026, 21:06
269
1 Comments
Шеф-скаут Шахтера: «Не видел игры, проверяя небо из-за ракет и БПЛА»
Sky. Сальваторе Монако
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Шеф-скаут «Шахтера» Сальваторе Монако пообщался с итальянскими журналистами, рассказав им о невероятных сложностях, с которыми из-за российской военной агрессии ежедневно сталкивается его клуб.

«Привыкнуть к четырем с половиной годам войны, к ежедневным тревогам и российским атакам, непросто. Самый сложный аспект – это логистика поездок, потому что для участия в еврокубковых турнирах нам нужно выезжать за пределы страны, и иногда мы теряем три часа на таможенном контроле. Не говоря уже о самих поездках: на выездной матч в Лондоне в этом году нам пришлось ехать 16 часов на поезде».

«В Украине у нас бывают матчи, для которых нужно четыре часа, чтобы их закончить, потому что они приостанавливаются при каждом сигнале тревоги. В прошлом году, помню, мы играли недалеко от эпицентра конфликта. За день до матча отель, где мы должны были остановиться, был разрушен ракетой. Тогда я не видел ни минуты игры; я проверял небо, чтобы убедиться, что над головой нет беспилотников или ракет. После шести часов в пути туда и шести часов обратно я так устал, что не заметил крупнейшего обстрела с начала войны в Киеве. Я узнал об этом из сообщений и телефонных звонков на следующий день», – сказал Монако.

В августе 2024 года россияне ракетным ударом разрушили отель в Кривом Роге, в который перед игрой против «Кривбасса» планировал заехать «Шахтер».

По теме:
Шеф-скаут Шахтера: «Я никогда не был в бункере, хотя власти рекомендуют»
В Шахтере назвали фаворитов ЧМ 2026: «Я болею за Португалию, но...»
Стало известно, собирается ли Шахтер подписывать Калюжного
Сальваторе Монако Шахтер Донецк российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: Napoli Magazine
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе
Теннис | 12 июня 2026, 15:41 27
Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе
Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе

Даяна не сумела одолеть Айлу Томлянович и покинула соревнования в Нидерландах

Клуб УПЛ потеряет ряд футболистов: «И мы знаем это уже месяц-два»
Футбол | 12 июня 2026, 21:12 0
Клуб УПЛ потеряет ряд футболистов: «И мы знаем это уже месяц-два»
Клуб УПЛ потеряет ряд футболистов: «И мы знаем это уже месяц-два»

Роман Солодаренко заговорил о трансферах «Кудровки»

Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Футбол | 12.06.2026, 03:59
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 12.06.2026, 09:15
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Футбол | 12.06.2026, 09:41
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
"Тоді я не бачив жодної хвилини гри; я перевіряв небо, щоб переконатися, що над головою немає безпілотників чи ракет."
Тривожну апку собі в телефон постав, дятле. І вату з вух вийми: якщо щось летітиме - тобі загудить ))
До речі, а чому Шеф скаутів подорожує з командою на матчі? Поточний склад - це вже не його парафія.
Ответить
0
Популярные новости
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
11.06.2026, 12:02 4
Футбол
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 14
Футбол
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
11.06.2026, 07:02 4
Футбол
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем