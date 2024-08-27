Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Россияне ударили по отелю в Кривом Роге, где собирался проживать Шахтер
Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 11:59 | Обновлено 27 августа 2024, 12:03
1056
2

Россияне ударили по отелю в Кривом Роге, где собирался проживать Шахтер

Футболисты и тренерский штаб «горняков» планировали остановится там перед матчем с «Кривбассом»

27 августа 2024, 11:59 | Обновлено 27 августа 2024, 12:03
1056
2
Россияне ударили по отелю в Кривом Роге, где собирался проживать Шахтер
Сергей Лысак/Днепропетровская ОВА

27 августа российско-оккупационные войска ударили по гостинице «Аврора» в центре Кривого Рога.

В результате удара погибли два человека, пятеро ранены, еще двое могут быть под завалами.

По информации источника, в этом отеле собирались проживать футболисты и тренерский штаб «Шахтера» перед матчем с «Кривбассом», который должен состоятся в воскресенье, 1 сентября.

Отель «Аврора» находится в центре Кривого Рога. Рядом с ним – торговый центр, магазины, ресторан, в соседнем квартале – здание городского совета и мэрии.

Отметим, что 26 августа враг использовал во время массированной атаки 127 ракет различных типов, а также 109 ударных дронов.

По теме:
Шахтер впервые проиграл в УПЛ, имея фору в два гола
Александрия, победив Шахтер, отпраздновала волевой юбилей
Генеральный директор Зари: «Коваля никто не увольнял»
Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк российско-украинская война Украинская Премьер-лига
Владимир Клепач Источник: Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
Футбол | 26 августа 2024, 14:09 11
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля

Исполнять обязанности главного тренера снова будет Младен Бартулович

Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Бокс | 27 августа 2024, 07:36 1
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри

Украинский боксер не планирует уступать

«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
Футбол | 27.08.2024, 07:49
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру
Футбол | 27.08.2024, 10:38
Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру
Легендарный Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит карьеру
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Футбол | 27.08.2024, 09:25
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Суркис купил Минобороны рашки
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
25.08.2024, 11:32 34
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
27.08.2024, 06:23 6
Футбол
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
25.08.2024, 18:05 74
Футбол
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
26.08.2024, 08:30 2
Футбол
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
25.08.2024, 12:12 1
Бокс
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
25.08.2024, 09:41 2
Бокс
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
25.08.2024, 19:05 14
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем