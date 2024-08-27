Россияне ударили по отелю в Кривом Роге, где собирался проживать Шахтер

27 августа российско-оккупационные войска ударили по гостинице «Аврора» в центре Кривого Рога.

В результате удара погибли два человека, пятеро ранены, еще двое могут быть под завалами.

По информации источника, в этом отеле собирались проживать футболисты и тренерский штаб «Шахтера» перед матчем с «Кривбассом», который должен состоятся в воскресенье, 1 сентября.

Отель «Аврора» находится в центре Кривого Рога. Рядом с ним – торговый центр, магазины, ресторан, в соседнем квартале – здание городского совета и мэрии.

Отметим, что 26 августа враг использовал во время массированной атаки 127 ракет различных типов, а также 109 ударных дронов.