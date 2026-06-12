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Англия
12 июня 2026, 20:13 | Обновлено 12 июня 2026, 20:30
470
0

Невероятный контракт. В Арсенале определились с тренером команды

Руководство клуба намерено продлить соглашение с Микелем Артетой

12 июня 2026, 20:13 | Обновлено 12 июня 2026, 20:30
470
0
Невероятный контракт. В Арсенале определились с тренером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета
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«Арсенал» намерен продлить соглашение с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает Грэм Бейли.

По информации источника, руководство английского гранда намерено сделать испанского специалиста самым высокооплачиваемым тренером не только в чемпионате Англии, но и в мире.

Микель Артета работает с лондонским клубом с декабря 2019 года, за это время привел команду к победе в чемпионате, Кубке и двух Суперкубках Англии.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» нацелился на форварда «Арсенала».

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Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон продление контракта
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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