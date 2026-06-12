Невероятный контракт. В Арсенале определились с тренером команды

«Арсенал» намерен продлить соглашение с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает Грэм Бейли.

По информации источника, руководство английского гранда намерено сделать испанского специалиста самым высокооплачиваемым тренером не только в чемпионате Англии, но и в мире.

Микель Артета работает с лондонским клубом с декабря 2019 года, за это время привел команду к победе в чемпионате, Кубке и двух Суперкубках Англии.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» нацелился на форварда «Арсенала».