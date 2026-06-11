Ювентус нашел замену Влаховичу в гранде АПЛ

Бразильский форвард «Арсенала» Габриэл Жезус привлекает внимание «Ювентуса». Об этом сообщает Tutto Mercato.

По информации источника, «зебры» видят в 29-летнему футболисте замену Душану Влаховичу, который летом покинет клуб. В Лондоне бразильца оценивают в 18-20 миллионов фунтов.

Также в подписании Жезуса заинтересован «Милан», но именно «Ювентус» считается фаворитом в трансферной гонке.

В прошедшем сезоне Габриэл Жезус провел 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 6 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» попрощался с главой медицинского департамента.