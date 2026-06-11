Ювентус нашел замену Влаховичу в гранде АПЛ
Карьеру в составе туринского клуба может продолжить Габриэл Жезус из «Арсенала»
Бразильский форвард «Арсенала» Габриэл Жезус привлекает внимание «Ювентуса». Об этом сообщает Tutto Mercato.
По информации источника, «зебры» видят в 29-летнему футболисте замену Душану Влаховичу, который летом покинет клуб. В Лондоне бразильца оценивают в 18-20 миллионов фунтов.
Также в подписании Жезуса заинтересован «Милан», но именно «Ювентус» считается фаворитом в трансферной гонке.
В прошедшем сезоне Габриэл Жезус провел 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 6 результативными ударами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» попрощался с главой медицинского департамента.
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