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  4. Ювентус нашел замену Влаховичу в гранде АПЛ
Италия
11 июня 2026, 15:37 |
745
0

Ювентус нашел замену Влаховичу в гранде АПЛ

Карьеру в составе туринского клуба может продолжить Габриэл Жезус из «Арсенала»

11 июня 2026, 15:37 |
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0
Ювентус нашел замену Влаховичу в гранде АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус
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Бразильский форвард «Арсенала» Габриэл Жезус привлекает внимание «Ювентуса». Об этом сообщает Tutto Mercato.

По информации источника, «зебры» видят в 29-летнему футболисте замену Душану Влаховичу, который летом покинет клуб. В Лондоне бразильца оценивают в 18-20 миллионов фунтов.

Также в подписании Жезуса заинтересован «Милан», но именно «Ювентус» считается фаворитом в трансферной гонке.

В прошедшем сезоне Габриэл Жезус провел 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 6 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» попрощался с главой медицинского департамента.

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Габриэл Жезус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Арсенал Лондон Ювентус Милан Душан Влахович
Даниил Кирияка Источник: Tuttomercatoweb
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