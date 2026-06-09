Арсенал попрощался с главной медицинского департамента

«Арсенал» попрощался с главой медицинского департамента Зафаром Икбалом. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в Лондоне приняли решение прекратить сотрудничество с 51-летним специалистом. В клубе он работал с февраля 2024 года.

Причины данного решения официально не разглашаются. Руководство «Арсенала» инициировало расследования большого количества травм по ходу прошедшего сезона.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Арсенала» пропустит ЧМ-2026.