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Англия
09 июня 2026, 13:20 | Обновлено 09 июня 2026, 13:25
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Арсенал попрощался с главной медицинского департамента

Зафар Икбал покинул английскую гранд

09 июня 2026, 13:20 | Обновлено 09 июня 2026, 13:25
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Арсенал попрощался с главной медицинского департамента
Getty Images/Global Images Ukraine. Зафар Икбал
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«Арсенал» попрощался с главой медицинского департамента Зафаром Икбалом. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в Лондоне приняли решение прекратить сотрудничество с 51-летним специалистом. В клубе он работал с февраля 2024 года.

Причины данного решения официально не разглашаются. Руководство «Арсенала» инициировало расследования большого количества травм по ходу прошедшего сезона.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Арсенала» пропустит ЧМ-2026.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: The Telegraph
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