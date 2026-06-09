Англия09 июня 2026, 13:20 | Обновлено 09 июня 2026, 13:25
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Арсенал попрощался с главной медицинского департамента
Зафар Икбал покинул английскую гранд
09 июня 2026, 13:20 | Обновлено 09 июня 2026, 13:25
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«Арсенал» попрощался с главой медицинского департамента Зафаром Икбалом. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, в Лондоне приняли решение прекратить сотрудничество с 51-летним специалистом. В клубе он работал с февраля 2024 года.
Причины данного решения официально не разглашаются. Руководство «Арсенала» инициировало расследования большого количества травм по ходу прошедшего сезона.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Арсенала» пропустит ЧМ-2026.
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