ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Арсенала пропустит ЧМ-2026

Королевский футбольный союз Нидерландов официально сообщил, что защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Нидерландов Юрриен Тимбер пропустит чемпионат мира 2026 года.

«24-летний защитник недостаточно восстановился после травмы паха, чтобы участвовать в чемпионате мира ответственным с медицинской точки зрения образом. По согласованию с медицинским персоналом было решено, что Тимбер покинет лагерь национальной команды в Нью-Йорке после игры против Узбекистана», – говорится в заявлении футбольного союза.

В заявке на чемпионат мира Тимбера заменит защитник «Сандерленда» Лютсарел Гертрейда.