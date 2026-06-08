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Чемпионат мира
08 июня 2026, 20:57 | Обновлено 08 июня 2026, 21:00
1023
0

ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Арсенала пропустит ЧМ-2026

Лютсарел Гертрейда заменит Юрриена Тимбера в заявке сборной Нидерландов

08 июня 2026, 20:57 | Обновлено 08 июня 2026, 21:00
1023
0
ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Арсенала пропустит ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Королевский футбольный союз Нидерландов официально сообщил, что защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Нидерландов Юрриен Тимбер пропустит чемпионат мира 2026 года.

«24-летний защитник недостаточно восстановился после травмы паха, чтобы участвовать в чемпионате мира ответственным с медицинской точки зрения образом. По согласованию с медицинским персоналом было решено, что Тимбер покинет лагерь национальной команды в Нью-Йорке после игры против Узбекистана», – говорится в заявлении футбольного союза.

В заявке на чемпионат мира Тимбера заменит защитник «Сандерленда» Лютсарел Гертрейда.

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Юрриен Тимбер сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу заявка заявки на чемпионат мира травма
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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