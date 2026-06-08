ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Арсенала пропустит ЧМ-2026
Лютсарел Гертрейда заменит Юрриена Тимбера в заявке сборной Нидерландов
Королевский футбольный союз Нидерландов официально сообщил, что защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Нидерландов Юрриен Тимбер пропустит чемпионат мира 2026 года.
«24-летний защитник недостаточно восстановился после травмы паха, чтобы участвовать в чемпионате мира ответственным с медицинской точки зрения образом. По согласованию с медицинским персоналом было решено, что Тимбер покинет лагерь национальной команды в Нью-Йорке после игры против Узбекистана», – говорится в заявлении футбольного союза.
В заявке на чемпионат мира Тимбера заменит защитник «Сандерленда» Лютсарел Гертрейда.
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