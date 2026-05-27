  4. Коуч сборной Нидерландов сказав, почему не взял на чемпионат мира Фримпонга
27 мая 2026, 20:31 | Обновлено 27 мая 2026, 20:33
Коуч сборной Нидерландов сказав, почему не взял на чемпионат мира Фримпонга

Рональд Куман сделал выбор в пользу других кандидатов

Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался по поводу списка из 26 футболистов, которые поедут на предстоящий чемпионат мира.

Среди игроков отсутствует Джереми Фримпонг из «Ливерпуля», что вызвало вопросы у журналистов во время пресс-конференции.

Рональд рассказал, почему не взял Джереми на мундиаль, указав на его частые травмы.

«Я выбрал другого игрока на позицию правого вингера. На протяжении этого сезона он регулярно получал травмы. Такое происходило неоднократно.

Позиция защитника? Для этого есть Матс Виффер. Я больше вижу его защитником, а не полузащитником. Весь сезон он играл на позиции правого защитника и сделал это отлично», – сказал Куман.

