В группе фаворитов. Сборная Нидерландов объявила заявку на ЧМ-2026

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман определился с заявкой игроков на ЧМ-2026.

В составе нет травмированных защитника Маттейса де Лигта и хавбека Хави Симмонса.

Вратари: Флеккен (Байер), Руфс (Сандерленд), Вербрюгген (Брайтон).

Защитники: Аке (Манчестер Сити), ван Дейк (Ливерпуль), Дюмфрис (Интер), Хато (Челси), ван Хекке (Брайтон), Ю.Тимбер (Арсенал), ван де Вен (Тоттенхэм).

Хавбеки: де Йонг (Барселона), Гравенбах (Ливерпуль), Коопмейнерс (Ювентус), Рейндерс (Манчестер Сити), де Роон (Аталанта), Тиль (ПСВ), К.Тимбер (Марсель), Виффер (Брайтон), Гакпо (Ливерпуль), Ланг (Наполи), Саммервилль (Вест Хэм), Бробби (Сандерленд).

Форварды: Депай (Коринтианс), Клюйверт (Борнмут), Мален (Рома), Вегхорст (Аякс).

Нидерланды сыграют в группе с Японией, Швецией и Тунисом.