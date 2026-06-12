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Италия
12 июня 2026, 19:57 | Обновлено 12 июня 2026, 19:58
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил об изменениях в топ-менеджменте клуба

Джованни Карневали – новый CEO клуба

12 июня 2026, 19:57 | Обновлено 12 июня 2026, 19:58
215
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил об изменениях в топ-менеджменте клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Карневали
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«Ювентус» сообщил на официальном сайте о назначении Джованни Карневали новым генеральным директором и административным директором клуба.

«Совет директоров «Ювентуса» сегодня принял решение о назначении Джованни Карневали на должность генерального директора и административного директора клуба, поручив ему управленческое руководство клубом с целью усиления спортивного и организационного проекта «бьянконери».

Как один из наиболее уважаемых руководителей в спортивной среде, Джованни приносит в «Ювентус» значительный управленческий опыт. Человек футбола по призванию и страсти, он посвятил этому сектору всю свою профессиональную жизнь, накопив разнообразный опыт и постепенно получая все большую ответственность. Это позволило ему сформировать полное понимание современного футбола и его перспектив развития.

В частности, в ходе карьеры он внес весомый вклад в развитие и становление «Сассуоло», который стал примером стабильности, инноваций, развития талантов и создания ценности как на поле, так и за его пределами. В качестве члена Совета Серии А он также участвовал в ключевых обсуждениях, посвященных развитию профессионального футбола в Италии», – говорится в заявлении клуба.

С предыдущим гендиректором клуба Дамьеном Комолли сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Ранее стало известно, где Кенан Йылдыз планирует продолжить карьеру.

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Ювентус Дамьен Комолли Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Ювентус
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