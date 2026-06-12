ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил об изменениях в топ-менеджменте клуба
Джованни Карневали – новый CEO клуба
«Ювентус» сообщил на официальном сайте о назначении Джованни Карневали новым генеральным директором и административным директором клуба.
«Совет директоров «Ювентуса» сегодня принял решение о назначении Джованни Карневали на должность генерального директора и административного директора клуба, поручив ему управленческое руководство клубом с целью усиления спортивного и организационного проекта «бьянконери».
Как один из наиболее уважаемых руководителей в спортивной среде, Джованни приносит в «Ювентус» значительный управленческий опыт. Человек футбола по призванию и страсти, он посвятил этому сектору всю свою профессиональную жизнь, накопив разнообразный опыт и постепенно получая все большую ответственность. Это позволило ему сформировать полное понимание современного футбола и его перспектив развития.
В частности, в ходе карьеры он внес весомый вклад в развитие и становление «Сассуоло», который стал примером стабильности, инноваций, развития талантов и создания ценности как на поле, так и за его пределами. В качестве члена Совета Серии А он также участвовал в ключевых обсуждениях, посвященных развитию профессионального футбола в Италии», – говорится в заявлении клуба.
С предыдущим гендиректором клуба Дамьеном Комолли сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
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