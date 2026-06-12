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  4. Богдан Редушко: «Это наша главная цель. Для меня это будет новый опыт»
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 17:54 | Обновлено 12 июня 2026, 18:24
422
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Богдан Редушко: «Это наша главная цель. Для меня это будет новый опыт»

Полузащитник «Динамо» хочет сыграть в основном раунде Лиги Европы

12 июня 2026, 17:54 | Обновлено 12 июня 2026, 18:24
422
2 Comments
Богдан Редушко: «Это наша главная цель. Для меня это будет новый опыт»
ФК Динамо Киев. Богдан Редушко
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Полузащитник «Динамо» Богдан Редушко рассказал о своём восстановлении и настрое перед началом учебно-тренировочных сборов в Австрии и подготовкой к новому сезону.

— Восстановился после травмы. Завершал восстановление в конце сезона, продолжал работать над этим и во время отпуска, поэтому сейчас уже готов к новому сезону.

— Недавно состоялась презентация новой формы. Как вам экипировка на следующий сезон?

— Очень понравилась домашняя форма, потому что она выполнена в ретростиле. Мне всегда нравились такие варианты, которые отсылают к истории клуба, особенно учитывая, что в следующем году «Динамо» исполняется 100 лет.

— Каковы ваши ожидания от сборов в Австрии? Впереди короткая подготовка, а совсем скоро старт в квалификации Лиги Европы.

— Задача одна — попасть в основной этап еврокубков. Нужно хорошо пройти квалификацию, и если все сложится удачно — играть в основном этапе. Это наша главная цель. Для меня это будет новый опыт. Раньше играл только в Лиге конференций, поэтому будет интересно почувствовать этот уровень. Также важно качественно подготовиться к чемпионату Украины.

— Обсуждали ли уже в команде, что в первом квалификационном раунде «Динамо» будет сеяным, а дальше могут встретиться очень сильные соперники?

— Нет, пока об этом не говорили. Сегодня только первый день после отпуска, все собрались, увиделись, поэтому до таких разговоров еще не дошли.

— В новом сезоне Премьер-лиги появятся новые команды. В частности, «Буковина», возвращается «Левый берег». Что вы думаете об этих соперниках?

— То, что они еще недавно выступали в Первой лиге, уже не имеет значения. Это хорошие команды, мы раньше с ними пересекались. Также вернулся «Черноморец» — клуб с большой историей. Поэтому легко точно не будет, но будет интересно.

— Как вы провели отпуск? Удалось ли отдохнуть?

— Нам прислали индивидуальную программу подготовки. Выполнял ее, а кроме того, я самостоятельно бегал, восстанавливался после травмы и старался как можно быстрее набрать оптимальную форму. Непривычно, что на этот раз отпуск был таким коротким, но ничего страшного.

— То есть полноценно отдохнуть не удалось, ведь почти всё время вы работали над восстановлением?

— Первую неделю действительно отдыхал, а потом постепенно начал готовиться к новому сезону.

— Чемпионат мира уже стартовал. Смотрели ли вы первые матчи? Планируете ли вообще следить за турниром во время сборов?

— Вчера смотрел матч-открытие Мексика — ЮАР. Был очень интересный матч, три удаления. В целом буду следить за турниром, но из-за ночного времени проведения многих матчей на сборах будет сложно смотреть их в прямом эфире. Но если матчи будут в девять-десять вечера, обязательно буду смотреть.

— За кого будете болеть? Кто, по вашему мнению, выиграет чемпионат мира?

— Болею за Аргентину, но думаю, что чемпионом станет Англия или Испания.

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Богдан Редушко учебно-тренировочные сборы Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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короче первий раз в перший клас
все одне й теж саме
в минулому роц мололи те саме а толку...
зараз буль яка команда може роз..ать динамо і це не буде вже давно подивом.
ставте мінусів хоть до усрачки. В глибині душі ви все одно все розумієте самі.
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0
Ой бля цьому малому щеглу разом з пономаренко ще пішки під стіл потрібно лазити!
Нехай повчаться у Андрія Миколайовича яким він для цих малолеток є, там дійсно є досвід і досягнення певні, а вони хто , ніхто і звати ніяк!
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-1
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