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Чемпионат мира
12 июня 2026, 18:05 | Обновлено 12 июня 2026, 19:04
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Легенда Динамо объяснил, чего не хватило Украине для выхода на ЧМ-2026

Яремчук считает, что команде Сергея Реброва не хватило мастерства

12 июня 2026, 18:05 | Обновлено 12 июня 2026, 19:04
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3 Comments
Легенда Динамо объяснил, чего не хватило Украине для выхода на ЧМ-2026
ФК Динамо. Иван Яремчук
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Бывший игрок киевского «Динамо» Иван Яремчук высказался по поводу неудачи сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

В финале квалификации команда Сергея Реброва уступила Швеции (1:3).

«Чего не хватило, чтобы выйти на чемпионат мира? Я думаю, что всё-таки мастерства. Много ошибок было в обороне. Как может один футболист обыграть всю команду, забить три мяча? Вы же видели, как Забарного там обыграли... Ну, этого не должно происходить. Или ты его уже сбивай, там зарабатывай штраф, это было бы надежнее, чем пропускать. Такое в защите нельзя допускать. Было много ошибок, не было скоростных действий, ударов мало. Сейчас я смотрю, футболисты на моей позиции там мало берут на себя игру, боятся, не знаю чего. Надо брать на себя больше, идти в обводку, зарабатывать штрафные, быть нацеленными на атаку. А сейчас такой футбол, как говорится, удержание мяча. Вот пас-перепас. И это как-то без остроты, без вертикальной игры», – сказал Яремчук.

В мае сборную Украины возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера. Под его руководством команда провела два матча – с Польшей (2:0) и Данией (поединок был остановлен).

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Иван Яремчук сборная Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Комментарии 3
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На жаль і справді  техніка та майстерність виконавців зіграла ключову роль.
Один не м може розрахувати траєкторію польту мяча, а інший "новачок" тричи програє своє протистояння шведу
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Так, майстерність виконавців, була не належному рівні, навіть тих грає в сильних європейських клубах. Техніка, дріблінг хромає,  фізика тоже підвела ,ще вдача відвернулася, одним словом не наш був день. 
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Рівень наших гравців, ось у чому проблема, і ніякий тренер цього не змінить.
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