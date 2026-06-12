Легенда Динамо объяснил, чего не хватило Украине для выхода на ЧМ-2026

Бывший игрок киевского «Динамо» Иван Яремчук высказался по поводу неудачи сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

В финале квалификации команда Сергея Реброва уступила Швеции (1:3).

«Чего не хватило, чтобы выйти на чемпионат мира? Я думаю, что всё-таки мастерства. Много ошибок было в обороне. Как может один футболист обыграть всю команду, забить три мяча? Вы же видели, как Забарного там обыграли... Ну, этого не должно происходить. Или ты его уже сбивай, там зарабатывай штраф, это было бы надежнее, чем пропускать. Такое в защите нельзя допускать. Было много ошибок, не было скоростных действий, ударов мало. Сейчас я смотрю, футболисты на моей позиции там мало берут на себя игру, боятся, не знаю чего. Надо брать на себя больше, идти в обводку, зарабатывать штрафные, быть нацеленными на атаку. А сейчас такой футбол, как говорится, удержание мяча. Вот пас-перепас. И это как-то без остроты, без вертикальной игры», – сказал Яремчук.