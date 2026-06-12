«Хватит дурака валять». Легенда Динамо обратился к Суркису
Яремчук хочет приносить пользу киевскому клубу
Бывший игрок киевского «Динамо» Иван Яремчук рассказал о своей недавней беседе с президентом клуба Игорем Суркисом.
«Я хочу работать, быть полезным здесь, в Украине, в «Динамо». Он сказал, что подумает над моим предложением, свяжется со мной после 10-го числа. Возможно, получится поработать в селекции.
Мне уже хочется этого, хватит, как говорится, дурака валять. За границей просто сидишь, ничего не делаешь, языка не знаешь, очень скучно, общение – частичное. Поэтому хочется вернуться», – сказал он.
Яремчук признался, что вернулся в Украину впервые за четыре года и очень обрадовался, потому что чувствует себя здесь комфортно.
За «Динамо» ветеран украинского футбола играл с 1985 по 1990 год. В составе киевлян он завоевал три чемпионских титула.
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