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  4. «Хватит дурака валять». Легенда Динамо обратился к Суркису
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 17:10 |
949
0

«Хватит дурака валять». Легенда Динамо обратился к Суркису

Яремчук хочет приносить пользу киевскому клубу

12 июня 2026, 17:10 |
949
0
«Хватит дурака валять». Легенда Динамо обратился к Суркису
ФК Динамо. Иван Яремчук
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Бывший игрок киевского «Динамо» Иван Яремчук рассказал о своей недавней беседе с президентом клуба Игорем Суркисом.

«Я хочу работать, быть полезным здесь, в Украине, в «Динамо». Он сказал, что подумает над моим предложением, свяжется со мной после 10-го числа. Возможно, получится поработать в селекции.

Мне уже хочется этого, хватит, как говорится, дурака валять. За границей просто сидишь, ничего не делаешь, языка не знаешь, очень скучно, общение – частичное. Поэтому хочется вернуться», – сказал он.

Яремчук признался, что вернулся в Украину впервые за четыре года и очень обрадовался, потому что чувствует себя здесь комфортно.

За «Динамо» ветеран украинского футбола играл с 1985 по 1990 год. В составе киевлян он завоевал три чемпионских титула.

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Иван Яремчук Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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