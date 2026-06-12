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Испания
12 июня 2026, 15:25 | Обновлено 12 июня 2026, 15:43
815
0

Моуриньо попросил Реал вернуть в клуб легендарного экс-игрока

Рикарду Карвалью должен войти в тренерский штаб Особенного

12 июня 2026, 15:25 | Обновлено 12 июня 2026, 15:43
815
0
Моуриньо попросил Реал вернуть в клуб легендарного экс-игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо обратился к руководству мадридского клуба с просьбой подписать контракт с легендарным экс-защитником «бланкос» Рикарду Карвалью.

Сообщается, что Моуриньо отводит своему бывшему игроку, с которым ранее работал в «Реале» и «Челси», ту же роль, которую выполнял его экс-ассистент Айтор Каранка во время его первого прихода в клуб. Последний был фактически «правой рукой» главного тренера и отвечал за ключевые направления деятельности тренерского штаба. Карвалью после завершения игровой карьеры работал ассистентом Андре Виллаш-Боаша в «Марселе», а сейчас является помощником главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса.

Моуриньо был представлен в качестве нового главного тренера «Реала» накануне. Португалец подписал с клубом трехлетний контракт. В прошлый раз он возглавлял первую команду «бланкос» с 2010 по 2013 год.

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Рикарду Карвалью Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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