Моуриньо попросил Реал вернуть в клуб легендарного экс-игрока

Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо обратился к руководству мадридского клуба с просьбой подписать контракт с легендарным экс-защитником «бланкос» Рикарду Карвалью.

Сообщается, что Моуриньо отводит своему бывшему игроку, с которым ранее работал в «Реале» и «Челси», ту же роль, которую выполнял его экс-ассистент Айтор Каранка во время его первого прихода в клуб. Последний был фактически «правой рукой» главного тренера и отвечал за ключевые направления деятельности тренерского штаба. Карвалью после завершения игровой карьеры работал ассистентом Андре Виллаш-Боаша в «Марселе», а сейчас является помощником главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса.

Моуриньо был представлен в качестве нового главного тренера «Реала» накануне. Португалец подписал с клубом трехлетний контракт. В прошлый раз он возглавлял первую команду «бланкос» с 2010 по 2013 год.