Чемпионат мира12 июня 2026, 12:41 | Обновлено 12 июня 2026, 12:54
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Куртуа готов уйти из сборной Бельгии: «Хочу еще поиграть за Реал»
Вратарь может покинуть сборную после ЧМ-2026
12 июня 2026, 12:41 | Обновлено 12 июня 2026, 12:54
263
0
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, скорее всего, покинет национальную команду после ЧМ-2026 и сосредоточится на выступлениях за Реал.
«Я скорее покину сборную Бельгии после ЧМ-2026, чем останусь в команде. Мне уже нужно думать о своем здоровье. Я хочу еще много лет играть на высоком уровне, а в сборной пора играть молодым футболистам. Думаю, они готовы».
«Я же хочу еще играть за клуб, в том числе в важных матчах Лиги чемпионов», – сказал Куртуа.
Контракт игрока с Реалом рассчитан до лета 2027 года.
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