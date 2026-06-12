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  4. Куртуа готов уйти из сборной Бельгии: «Хочу еще поиграть за Реал»
Чемпионат мира
12 июня 2026, 12:41 | Обновлено 12 июня 2026, 12:54
263
0

Куртуа готов уйти из сборной Бельгии: «Хочу еще поиграть за Реал»

Вратарь может покинуть сборную после ЧМ-2026

12 июня 2026, 12:41 | Обновлено 12 июня 2026, 12:54
263
0
Куртуа готов уйти из сборной Бельгии: «Хочу еще поиграть за Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, скорее всего, покинет национальную команду после ЧМ-2026 и сосредоточится на выступлениях за Реал.

«Я скорее покину сборную Бельгии после ЧМ-2026, чем останусь в команде. Мне уже нужно думать о своем здоровье. Я хочу еще много лет играть на высоком уровне, а в сборной пора играть молодым футболистам. Думаю, они готовы».

«Я же хочу еще играть за клуб, в том числе в важных матчах Лиги чемпионов», – сказал Куртуа.

Контракт игрока с Реалом рассчитан до лета 2027 года.

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Тибо Куртуа сборная Бельгии по футболу Реал Мадрид
Иван Зинченко Источник: Marca
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