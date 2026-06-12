Куртуа готов уйти из сборной Бельгии: «Хочу еще поиграть за Реал»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, скорее всего, покинет национальную команду после ЧМ-2026 и сосредоточится на выступлениях за Реал.

«Я скорее покину сборную Бельгии после ЧМ-2026, чем останусь в команде. Мне уже нужно думать о своем здоровье. Я хочу еще много лет играть на высоком уровне, а в сборной пора играть молодым футболистам. Думаю, они готовы».

«Я же хочу еще играть за клуб, в том числе в важных матчах Лиги чемпионов», – сказал Куртуа.

Контракт игрока с Реалом рассчитан до лета 2027 года.