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  4. Палкин о переходе Караваева: «Украли у Динамо? Это полный бред»
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 14:10 | Обновлено 12 июня 2026, 14:24
573
0

Палкин о переходе Караваева: «Украли у Динамо? Это полный бред»

Гендиректор Шахтера рассказал о громком переходе

12 июня 2026, 14:10 | Обновлено 12 июня 2026, 14:24
573
0
Палкин о переходе Караваева: «Украли у Динамо? Это полный бред»
ФК Шахтер. Александр Караваев
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Генеральный директор Шахтера Сергея Палкин высказался о нашумевшем переходе защитника Александра Караваева, который покинул Динамо Киев свободным агентом.

– Как проходили переговоры с Александром Караваевым?
– В общем, несложно, ведь он воспитанник нашей Академии, знает Шахтер, а мы хорошо знаем возможности Александра. Когда стало ясно, что Конопля покидает клуб, мы начали поиск достойной замены. С Караваевым мы вошли в переговоры в соответствии с правилами, когда до истечения его контракта оставалось менее шести месяцев. Кстати, читал, что нас обвиняют, будто мы украли игрока, переманили его. Это абсолютный бред, не имеющий ничего общего с действительностью.

Мы вели себя цивилизованно с соблюдением всех норм уважения и этики в обоих случаях – в деле как Конопли, так и Караваева.

В сущности, переход Караваева к нам в определенной степени похож на уход Конопли от нас. В обоих кейсах игроки сами приняли решение сменить клуб. Поэтому рады, что достигли договоренности и ждем его на сборе. Уверен, он составит серьезную конкуренцию Винисиусу на позиции правого защитника.

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Александр Караваев Сергей Палкин Шахтер Донецк Динамо Киев трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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