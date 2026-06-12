Палкин о переходе Караваева: «Украли у Динамо? Это полный бред»

Генеральный директор Шахтера Сергея Палкин высказался о нашумевшем переходе защитника Александра Караваева, который покинул Динамо Киев свободным агентом.

– Как проходили переговоры с Александром Караваевым?

– В общем, несложно, ведь он воспитанник нашей Академии, знает Шахтер, а мы хорошо знаем возможности Александра. Когда стало ясно, что Конопля покидает клуб, мы начали поиск достойной замены. С Караваевым мы вошли в переговоры в соответствии с правилами, когда до истечения его контракта оставалось менее шести месяцев. Кстати, читал, что нас обвиняют, будто мы украли игрока, переманили его. Это абсолютный бред, не имеющий ничего общего с действительностью.

Мы вели себя цивилизованно с соблюдением всех норм уважения и этики в обоих случаях – в деле как Конопли, так и Караваева.

В сущности, переход Караваева к нам в определенной степени похож на уход Конопли от нас. В обоих кейсах игроки сами приняли решение сменить клуб. Поэтому рады, что достигли договоренности и ждем его на сборе. Уверен, он составит серьезную конкуренцию Винисиусу на позиции правого защитника.