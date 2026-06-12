Испания12 июня 2026, 13:21 | Обновлено 12 июня 2026, 13:53
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Пищур стал пятым украинским футболистом в истории Жироны
Вспомним, за какие суммы украинцы переходили в состав Жироны
12 июня 2026, 13:21 | Обновлено 12 июня 2026, 13:53
386
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Александр Пищур стал пятым украинским футболистом в истории Жироны.
Трансфер нападающего из Дьера обошелся Жироне в 0.9 млн евро.
По этому поводу вспомним, за какие суммы раньше переходили украинские игроки в состав каталонского клуба.
Все переходы украинских футболистов в Жирону
- 15 млн евро – Владислав Ванат (из Динамо), 2025/26
- 7.75 млн евро – Артем Довбик (из СК Днепр-1), 2023/24
- 5 млн евро – Виктор Цыганков (из Динамо), 2022/23
- 0.9 млн евро – Александр Пищур (из Дьера), 2026/27
- бесплатно – Владислав Крапивцов (свободный агент), 2024/25
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