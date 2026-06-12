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Испания
12 июня 2026, 13:21 | Обновлено 12 июня 2026, 13:53
386
0

Пищур стал пятым украинским футболистом в истории Жироны

Вспомним, за какие суммы украинцы переходили в состав Жироны

12 июня 2026, 13:21 | Обновлено 12 июня 2026, 13:53
386
0
Пищур стал пятым украинским футболистом в истории Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур
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Александр Пищур стал пятым украинским футболистом в истории Жироны.

Трансфер нападающего из Дьера обошелся Жироне в 0.9 млн евро.

По этому поводу вспомним, за какие суммы раньше переходили украинские игроки в состав каталонского клуба.

Все переходы украинских футболистов в Жирону

  • 15 млн евро – Владислав Ванат (из Динамо), 2025/26
  • 7.75 млн евро – Артем Довбик (из СК Днепр-1), 2023/24
  • 5 млн евро – Виктор Цыганков (из Динамо), 2022/23
  • 0.9 млн евро – Александр Пищур (из Дьера), 2026/27
  • бесплатно – Владислав Крапивцов (свободный агент), 2024/25
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чемпионат Испании по футболу Сегунда Александр Пищур-младший трансферы статистика Жирона Дьер Владислав Крапивцов Владислав Ванат Артем Довбик Виктор Цыганков
Сергей Турчак Источник: Instagram
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