Александр Пищур стал пятым украинским футболистом в истории Жироны.

Трансфер нападающего из Дьера обошелся Жироне в 0.9 млн евро.

По этому поводу вспомним, за какие суммы раньше переходили украинские игроки в состав каталонского клуба.

Все переходы украинских футболистов в Жирону