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Испания
12 июня 2026, 11:22 | Обновлено 12 июня 2026, 12:49
871
0

«Мощный нападающий». Жирона представила Пищура

Александр официально сменил клубную прописку

12 июня 2026, 11:22 | Обновлено 12 июня 2026, 12:49
871
0
«Мощный нападающий». Жирона представила Пищура
ФК Жирона. Александр Пищур
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12 июня 2026 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании контракта с украинским нападающим венгерского «Дьёра» Александром Пищуром.

«ФК «Жирона» достиг соглашения о приобретении Александра Пищура (Чернигов, Украина, 24 января 2005 года), который становится новым игроком «красно-белых». Центральный нападающий, 21 год, рост 2,04 метра. Он подписал контракт на 5 сезонов, до 30 июня 2031 года.

Пищур перешел в «Монтилеви» из клуба «Дьёр», выступающего в Первой лиге Венгрии, к которому он присоединился в июле 2025 года. Ранее новый нападающий «Жироны» играл в трех венгерских клубах: «Кишварда», «Пушкаш Академия» и «Дьермот», закрепившись в качестве ключевого игрока в атакующей линии.

Пищур, выступавший за молодежные сборные Украины, стал одним из открытий чемпионата мира U-20 в Чили, где привлек внимание как один из самых высоких футболистов турнира. В своем первом матче на турнире против Южной Кореи он забил гол мощным ударом головой. В «Жироне» он будет играть в одной команде с Владиславом Крапивцовым, с которым выступает в составе сборной Украины U-21.

Начав карьеру в «Десне» (Чернигов) в родной стране, Пищур продолжил обучение в академии МФА «Мукачево», где дебютировал как профессионал и начал выделяться как центральный нападающий. Это мощный нападающий, сильный в игре головой, способный изматывать центральных защитников и создавать преимущества в штрафной площадке соперника».

В сезоне 2025/26 Александр Пищур провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
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