Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец подписал контракты с опытным хавбеком и воспитанником Динамо
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 12:07 | Обновлено 12 июня 2026, 12:08
1516
0

Черноморец подписал контракты с опытным хавбеком и воспитанником Динамо

Одесситы оформили новые соглашения не только с африканцами

12 июня 2026, 12:07 | Обновлено 12 июня 2026, 12:08
1516
0
Черноморец подписал контракты с опытным хавбеком и воспитанником Динамо
ФК Черноморец
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Ранее Sport.ua. уже информировал о решении «Черноморца» продолжить сотрудничество с нигерийским голкипером Кингсли Аниагбосо и гамбийским защитником Мозесом Джаржу. С обоими заключены контракты сроком на два года.

Как стало известно Sport.ua, после возвращения «моряков» в Премьер-лигу новые соглашения с клубом также оформили 31-летний опорный полузащитник Василий Курко и 23-летний вингер Кирил Попов.

Первый из них известен выступлениями за «Верес» и «Оболонь». Второй в свое время был лучшим бомбардиром чемпионата U-19 в составе «Динамо», а затем играл в элитном эшелоне за «Колос», «Минай» и тот же «Черноморец».

Курко подписал с «Черноморцем» контракт до 30 июня 2027 года, а Попов – до 31 мая 2028-го.

По итогам прошлого сезона клуб из Одессы занял второе место в Первой лиге и завоевал прямую путевку в УПЛ, откуда вылетел год назад.

По теме:
В УАФ взяли слово после трансфера украинца в Жирону
Экс-игрок сборной Украины в 36 лет готовится к дебюту в Первой лиге
Источник: Цыганков стал главной трансферной целью клуба Ла Лиги
инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта трансферы трансферы УПЛ Черноморец Одесса Василий Курко Кирилл Попов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Футбол | 12 июня 2026, 09:45 9
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда

Футболист может перейти в «Шахтер»

Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании
Футбол | 12 июня 2026, 11:37 0
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный трансфер в чемпионат Испании

В услугах Константина Вивчаренко заинтересованы «Бетис» и «Депортиво»

Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
Волейбол | 11.06.2026, 13:30
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Футбол | 12.06.2026, 06:59
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Волейбол | 11.06.2026, 18:13
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 9
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 11
Футбол
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
11.06.2026, 10:12
Бокс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
11.06.2026, 04:25 3
Бокс
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем