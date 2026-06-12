Черноморец подписал контракты с опытным хавбеком и воспитанником Динамо

Ранее Sport.ua. уже информировал о решении «Черноморца» продолжить сотрудничество с нигерийским голкипером Кингсли Аниагбосо и гамбийским защитником Мозесом Джаржу. С обоими заключены контракты сроком на два года.

Как стало известно Sport.ua, после возвращения «моряков» в Премьер-лигу новые соглашения с клубом также оформили 31-летний опорный полузащитник Василий Курко и 23-летний вингер Кирил Попов.

Первый из них известен выступлениями за «Верес» и «Оболонь». Второй в свое время был лучшим бомбардиром чемпионата U-19 в составе «Динамо», а затем играл в элитном эшелоне за «Колос», «Минай» и тот же «Черноморец».

Курко подписал с «Черноморцем» контракт до 30 июня 2027 года, а Попов – до 31 мая 2028-го.

По итогам прошлого сезона клуб из Одессы занял второе место в Первой лиге и завоевал прямую путевку в УПЛ, откуда вылетел год назад.