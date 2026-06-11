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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 22:34 | Обновлено 11 июня 2026, 22:36
533
0

Двое бывших футболистов Полесья заключили новые контракты с Черноморцем

Африканцы в Одессе на виду

11 июня 2026, 22:34 | Обновлено 11 июня 2026, 22:36
533
0
Двое бывших футболистов Полесья заключили новые контракты с Черноморцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Аниагбосо
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Уверенная игра двух выходцев из Африканского континента – нигерийского вратаря Кингсли Аниагбосо и гамбийского защитника Мозеса Джаржу в составе «Черноморца» в сезонах 2024/25 и 2025/26 продолжила их украинскую карьеру.

Как стало известно Sport.ua, одесский клуб продлил контракты с обоими легионерами. До перехода в «Черноморец» Аниагбосо и Джаржу находились на контракте у ФК «Полесье», однако ни одного матча в его составе не сыграли. Второй из них успел провести всего 4 игры за дочернюю команду житомирцев – ФК «Звягель».

В прошлом сезоне, который «Черноморец» провел в Первой лиге, Кингсли Анниагбосо сыграл 26 матчей, в которых пропустил 17 мячей. На счету Мозеса Джаржу 21 матч.

Ранее сообщалось, что игрок «Черноморца» станет свободным агентом.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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