Двое бывших футболистов Полесья заключили новые контракты с Черноморцем

Уверенная игра двух выходцев из Африканского континента – нигерийского вратаря Кингсли Аниагбосо и гамбийского защитника Мозеса Джаржу в составе «Черноморца» в сезонах 2024/25 и 2025/26 продолжила их украинскую карьеру.

Как стало известно Sport.ua, одесский клуб продлил контракты с обоими легионерами. До перехода в «Черноморец» Аниагбосо и Джаржу находились на контракте у ФК «Полесье», однако ни одного матча в его составе не сыграли. Второй из них успел провести всего 4 игры за дочернюю команду житомирцев – ФК «Звягель».

В прошлом сезоне, который «Черноморец» провел в Первой лиге, Кингсли Анниагбосо сыграл 26 матчей, в которых пропустил 17 мячей. На счету Мозеса Джаржу 21 матч.

Ранее сообщалось, что игрок «Черноморца» станет свободным агентом.