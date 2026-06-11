Экс-капитан Металлиста 1925 попал на радары клубов УПЛ и Первой лиги
Артем Габелок из «Черноморца» станет свободным агентом
Украинский полузащитник Артем Габелок привлекает внимание «Оболони» и других клубов УПЛ, а также Первой лиги. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».
По информации источника, 31-летний полузащитник, который последние два года провел в составе «Черноморца», а до этого в качестве капитана защищал цвета «Металлиста 1925», привлекает внимание нескольких клубов. 30 июня контракт Габелока с одесским клубом подходит к концу.
За вторую часть сезона полузащитник не вышел на поле ни разу. Всего за последний год он провел 18 матчей на клубном уровне, без результативных действий.
Ранее сообщалось о том, что вратарь «Оболони» перешел в «Карпаты».
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