Контракт подписан. Клуб УПЛ перехватил игрока в Атлетико

Украинский вратарь киевской «Оболони» Денис Марченко подписал контракт с львовскими «Карпатами», сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, соглашение 19-летнего футболиста с «львами» будет действовать до лета 2029 года.

Отмечается, что, кроме «Карпат», игроком интересовались вторая команда мадридского «Атлетико» и чешский «Градец-Кралове».

Денис Марченко в сезоне 2025/26 провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 15 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» заплатят за Дениса Марченко 1,5 миллиона евро.