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  4. Контракт подписан. Клуб УПЛ перехватил игрока в Атлетико
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 23:45 |
454
2

Контракт подписан. Клуб УПЛ перехватил игрока в Атлетико

Денис Марченко перешел из Оболони в Карпаты

10 июня 2026, 23:45 |
454
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Контракт подписан. Клуб УПЛ перехватил игрока в Атлетико
ФК Оболонь Киев. Денис Марченко
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Украинский вратарь киевской «Оболони» Денис Марченко подписал контракт с львовскими «Карпатами», сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, соглашение 19-летнего футболиста с «львами» будет действовать до лета 2029 года.

Отмечается, что, кроме «Карпат», игроком интересовались вторая команда мадридского «Атлетико» и чешский «Градец-Кралове».

Денис Марченко в сезоне 2025/26 провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 15 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» заплатят за Дениса Марченко 1,5 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: Inside UPL
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І що, Слободян настільки тупий, що відпустив цього таланта? Чи там якійсь інші причини цього трансферу?
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