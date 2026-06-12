Мексика с шестой попытки впервые отпраздновала викторию в матче открытия

Сборная Мексики с шестой попытки впервые отпраздновала викторию в матче открытия финального турнира чемпионата мира. На ЧМ-1930 мексиканцы уступили Франции (1:4), на ЧМ-1950 – Бразилии (0:4), на ЧМ-1958 – Швеции (0:3), на ЧМ-1970 сыграли вничью с СССР (0:0), а на ЧМ- 2010 – с ЮАР (1:1).

К слову, хозяева чемпионата 11 раз принимали участие в первой игре турнира. И надо признать, весьма успешно – 7 побед, 3 ничьи и всего одно поражение.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ