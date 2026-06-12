Экс-помощник Кварцяного прокомментировал свое возможное назначение в Пробой

После того как накануне появилась информация о возможной отставке тренера «Пробоя» Владимира Ковалюка и вероятной замене в лице Петра Кушлыка, корреспондент Sport.ua пообщался с 75-летним специалистом, настоящей легендой ивано-франковского футбола.

«Пока со мной никто не говорил о работе в «Пробое». Но готов подать руку и сделать сильную команду, – отреагировал Кушлык. – Руководители местного клуба меня хорошо знают и помнят: я приезжал к ним, когда тренировал Надворную – и выигрывал и на их поле, и на своем. Так было».

Последним местом работы опытного специалиста была литовская «Йонава» в 2022 году.

С 1992 по 2000 год Петр Кушлык работал в Польше, где тренировал пять клубов, среди которых наиболее известным был «Видзев». После возвращения в Украину стал первым ассистентом Виталия Кварцяного в «Волыне», а затем возглавил «Закарпатье». В 2007 году вывел команду в Высшую лигу.

В 2011 году Кушлык в течение двух месяцев был главным тренером ПФК «Прикарпатье» (не путать с нынешним МФК «Прикарпатье-Благо»). Тогда еще до старта весенней части чемпионата он покинул команду из-за критического финансового состояния клуба, организационного хаоса и неопределенности будущего.

«Пробой» по итогам своего дебютного сезона в Первой лиге занял восьмое место, набрав 36 очков.