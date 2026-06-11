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  4. Источник: После проваленного дерби Ковалюку начали искать замену
Украина. Первая лига
11 июня 2026, 18:52 |
581
0

Источник: После проваленного дерби Ковалюку начали искать замену

Главным претендентом на должность нового наставника «Пробоя» является 72-летний Петр Кушлык

11 июня 2026, 18:52 |
581
0
Источник: После проваленного дерби Ковалюку начали искать замену
Шапка Фионы Козак. Владимир Ковалюк
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54-летний специалист Владимир Ковалюк близок к тому, чтобы покинуть пост главного тренера перволигового «Пробоя» из Городенки. Источники Sport.ua в клубе из Прикарпатья сообщают, что представители инвестора команды, агрокомпании МХП остались очень недовольны тем, как «Пробий» провел матч заключительного тура – принципиальное дерби с «Прикарпатьем», завершившееся разгромным домашним поражением 0:3.

Этот результат стал дополнительным мазком к общей палитре. Руководство клуба убеждено, что по комплектации «Пробий» имел потенциал, чтобы бороться за нечто большее, чем за выживание в первой лиге. В итоге команда финишировала восьмой, но при этом окончательно покинула опасную зону всего за три тура до финиша.

По нашей информации, Ковалюку намекнули на то, что нужно уйти сразу после матча с «Прикарпатьем», однако тренер сказал, что связывает свои дальнейшие планы с «Пробоем».

Уже известно, что больше не будут выступать за городенковцев капитан Роман Борисевич, Николай Сикач, Владислав Фелипович, Роман Белый и арендованные у «Металлиста 1925» Даниил Пильганчук и Руслан Ткаченко. Под вопросом дальнейшее будущее звездного Богдана Оринчака.

Вопрос с тренером остается открытым, но наши источники утверждают, что «Пробий» может возглавить 72-летний заслуженный тренер Украины Петр Кушлык, возглавлявший вышеупомянутое «Прикарпатье», польский «Видзев», ужгородское «Закарпатье» и любительский «Бескид» из Надвирной. В тренерский штаб команды вроде бы должен войти молодой специалист, ранее занимавший одну из должностей в «Пробое», а до недавних пор на протяжении года тренировал детей в Нидерландах.


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Владимир Ковалюк Пробой Городенка Петр Кушлык Первая лига Украины инсайд new Прикарпатье Ивано-Франковск
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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