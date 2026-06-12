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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 10:17 | Обновлено 12 июня 2026, 11:13
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Костюк выбрал 36 футболистов Динамо, которые пройдут медосмотр в Киеве

«Бело-синие» начнут подготовку к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы

12 июня 2026, 10:17 | Обновлено 12 июня 2026, 11:13
1581
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Костюк выбрал 36 футболистов Динамо, которые пройдут медосмотр в Киеве
ФК Динамо Киев
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В пятницу, 12 июня, часть игроков киевского «Динамо» прибыла в клинику «Oxford Medical» для прохождения традиционного медосмотра перед стартом тренировочных сборов.

«Бело-синие» собрались не в полном составе – футболисты, которые привлекались в национальную и молодежную сборные Украины, ушли в отпуск позже, поэтому получили возможность присоединиться к команде уже в ходе предсезонной подготовки.

В клинике не будет и находившихся за пределами Украины легионеров, которые пройдут медосмотр в Австрии, где будет проходить подготовка команды к новому сезону Премьер-лиги и Лиги Европы.

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассчитывает на 36 футболистов, однако пока неизвестно, отправятся ли все из них в Австрию:

Вратари: Руслан Нещерет, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко, Борис Манько.

Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Владислав Захарченко, Максим Коробов, Навин Малыш, Денис Дикий.

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Николай Михайленко, Александр Яцык, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Алексей Гусев, Шола Огундана, Валентин Рубчинский, Алиу Тиаре, Джастин Лонвейк, Анхель Торрес.

Нападающие: Матвей Пономаренко, Владислав Герич, Эдуардо Герреро, Владислав Бленуце.

В субботу, 13 июня, динамовцы проведут на своей клубной базе в Конча-Заспе первую после отпуска тренировку, а на следующий день «бело-синие» отправятся на сбор, где будут готовиться к старту в Лиге Европы.

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Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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