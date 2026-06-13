Металлист 1925 сменит название и логотип. Клуб готовится к изменениям

Харьковский «Металлист 1925» планирует изменить название, логотип и клубные цвета перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги.

О радикальных изменениях, к которым готовится команда, сообщил журналист Игорь Бурбас. Клуб получит название ФК «Харьков», а официальное объявление о ребрендинге планируют сделать уже 16 июня:

«По моей информации, уже в ближайший вторник эта информация приобретет официальные черты. Я уже ознакомился с этим проектом будущего ФК «Харьков». Будут интересные цвета, перекликающиеся с итальянской «Ромой».

Логотип круглый, но там тоже как у «Ромы» волк. Здесь немного иначе, не буду раскрывать все тайны. Багровые и золотистые цвета – это новые цвета ФК «Харьков» со следующего сезона», – сказал журналист.

Подопечные Младена Бартуловича заняли пятое место в турнирной таблице элитного дивизиона и остановились на полуфинальной стадии Кубка Украины.