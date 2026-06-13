Металлист 1925 сменит название и логотип. Клуб готовится к изменениям
В новом сезоне Украинской Премьер-лиги болельщики увидят новый проект ФК «Харьков»
Харьковский «Металлист 1925» планирует изменить название, логотип и клубные цвета перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги.
О радикальных изменениях, к которым готовится команда, сообщил журналист Игорь Бурбас. Клуб получит название ФК «Харьков», а официальное объявление о ребрендинге планируют сделать уже 16 июня:
«По моей информации, уже в ближайший вторник эта информация приобретет официальные черты. Я уже ознакомился с этим проектом будущего ФК «Харьков». Будут интересные цвета, перекликающиеся с итальянской «Ромой».
Логотип круглый, но там тоже как у «Ромы» волк. Здесь немного иначе, не буду раскрывать все тайны. Багровые и золотистые цвета – это новые цвета ФК «Харьков» со следующего сезона», – сказал журналист.
Подопечные Младена Бартуловича заняли пятое место в турнирной таблице элитного дивизиона и остановились на полуфинальной стадии Кубка Украины.
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