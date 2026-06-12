ШИКарный Сон. Обнародованы составы на матч ЧМ-2026 Южная Корея – Чехия

Наставники сборных Южной Кореи и Чехии – Хон Мен Бо и Мирослав Коубек – назвали стартовые составы своих подопечных на матч первого тура чемпионата мира 2026 в группе А.

В нападении у южнокорейцев сыграет Сон Хын Мин, а у чехов – Патрик Шик.

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Поединок начнется 12 июня в 05:00 по Киеву на Эстадио Акрон в мексиканском городе Сапопан. Главный арбитр встречи – египетский рефери Амин Омар.

В одном квартете Южная Корея и Чехия выступают вместе с Мексикой и Южной Африкой. Мексиканцы в матче-открытия мундиаля переиграли южноафриканцев со счетом 2:0.

Стартовые составы на матч Южная Корея – Чехия

Южная Корея: Ким Сын Кю, Ли Хан Бом, Ким Мин Джэ, Ли Тэ Сок, Сол Юн Ву, Ли Ки Хюк, Хван Ин Бём, Пэк Сын Хо, Ли Чжэ Сун, Ли Кан Ин, Сон Хын Мин

Чехия: Коварж, Гранач, Цоуфал, Халоупек, Крейчи, Зелены, Провод, Соучек, Сойка, Шик, Шульц

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