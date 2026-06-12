Мексика – ЮАР: три прямые красные за один матч ЧМ. Было ли такое раньше?

В стартовом матче чемпионата мира 2026 между сборными Мексики и Южной Африки (2:0) было показано три красные карточки.

Главный арбитр поединка – бразильский рефери Вилтон Сампайо – удалил двух игроков ЮАР (Темба Зване и Яя Ситоле) и одного футболиста Мексики (Сесара Монтеса).

Матч Мексики и ЮАР стал лишь четвертым в истории чемпионатов мира с тремя прямыми красными карточами и первым с 18 июня 1998 года – тогда в игре ЮАР – Дания (1:1) были удалены два датчанина и один южноафриканец.

По три игрока в одной игре ЧМ также были удалены в 1938 году в матче Бразилия – Чехословакия и в 1954 году в поединке Венгрия – Бразилия.

Интересно, что на двух предыдущих мундиалях – ЧМ-2018 в россии и ЧМ-2022 в Катаре – было показано всего по четыре красные карточки.

Кроме того, ЮАР стала первой командой с ЧМ-2006, которая получила два удаления в одном поединке мундиаля. Тогда в 1/8 финала в игре между Португалией и Нидерландами были показаны красные Коштинье и Деку у Португалии, а также Халиду Буларузу и Джованни ван Бронкхорсту – у Нидерландов.

Видеообзор матча Мексика – Южная Африка (2:0)

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