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12 июня 2026, 01:17 |
254
0

ФОТО. Скандал с ценами на ЧМ-2026. Игроки Германии вмешались лично

Киммих и партнеры решили помочь своим болельщикам

12 июня 2026, 01:17 |
254
0
ФОТО. Скандал с ценами на ЧМ-2026. Игроки Германии вмешались лично
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии
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Футболисты сборной Германии профинансируют поездку своих болельщиков на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против Эквадора.

Встреча состоится 25 июня в Нью-Джерси. Накануне турнира большой резонанс вызвала информация о чрезвычайно высоких ценах на транспорт для фанатов, которые будут добираться из Нью-Йорка к стадиону. Если обычная стоимость билета на поезд составляет около 13 долларов, то на время чемпионата мира проезд туда и обратно обойдется в 98 долларов.

В ответ на это группа опытных игроков сборной Германии во главе с капитаном Йозуа Киммихом решила помочь болельщикам. Немецкий футбольный союз сообщил членам официальных фан-клубов, что на матч с Эквадором будет организован бесплатный автобусный трансфер.

«Мы будем отдавать все силы как на поле, так и за его пределами, чтобы этот турнир стал успешным и незабываемым. Мы знаем, на какие финансовые расходы вы идете, чтобы поддержать нас этим летом, поэтому хотим сделать небольшой подарок в ответ», — говорится в обращении команды к фанатам.

Организованные автобусы смогут перевезти около 4000 болельщиков. Если желающих окажется больше, места будут распределены путем жеребьевки.

Жест немецких футболистов уже вызвал положительную реакцию среди болельщиков и местных СМИ, которые высоко оценили заботу команды о своих фанатах.

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Максим Лапченко Источник: The Athletic
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