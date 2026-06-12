ФОТО. Скандал с ценами на ЧМ-2026. Игроки Германии вмешались лично

Футболисты сборной Германии профинансируют поездку своих болельщиков на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против Эквадора.

Встреча состоится 25 июня в Нью-Джерси. Накануне турнира большой резонанс вызвала информация о чрезвычайно высоких ценах на транспорт для фанатов, которые будут добираться из Нью-Йорка к стадиону. Если обычная стоимость билета на поезд составляет около 13 долларов, то на время чемпионата мира проезд туда и обратно обойдется в 98 долларов.

В ответ на это группа опытных игроков сборной Германии во главе с капитаном Йозуа Киммихом решила помочь болельщикам. Немецкий футбольный союз сообщил членам официальных фан-клубов, что на матч с Эквадором будет организован бесплатный автобусный трансфер.

«Мы будем отдавать все силы как на поле, так и за его пределами, чтобы этот турнир стал успешным и незабываемым. Мы знаем, на какие финансовые расходы вы идете, чтобы поддержать нас этим летом, поэтому хотим сделать небольшой подарок в ответ», — говорится в обращении команды к фанатам.

Организованные автобусы смогут перевезти около 4000 болельщиков. Если желающих окажется больше, места будут распределены путем жеребьевки.

Жест немецких футболистов уже вызвал положительную реакцию среди болельщиков и местных СМИ, которые высоко оценили заботу команды о своих фанатах.