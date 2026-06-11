Реал нацелился на обладателя Золотого мяча

Мадридский «Реал» представил нового главного тренера, Жозе Моуриньо, и ждет усиления на 150 млн евро, которое обещал переизбранный президент Флорентино Перес.

В испанском гранде рассматривают возможность приобретения форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле после того, как сделка по лидеру «Атлетико» Хулиану Альваресу стала практически невозможной – «матрасники» публично нахамили в ответ на официальное предложение по игроку.

Обладатель «Золотого мяча» неожиданно стал целью для «сливочных», в то время как «ПСЖ» интересуется вингером «Баварии» Майклом Олисе в качестве потенциальной замены. Этот трансфер будет сложно провернуть, но продажа Дембеле может помочь «ПСЖ» профинансировать сделку по Олисе этим летом.