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Испания
11 июня 2026, 23:32 |
1168
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Реал нацелился на обладателя Золотого мяча

Усман Дембеле нужен «Реалу»

11 июня 2026, 23:32 |
1168
0
Реал нацелился на обладателя Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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Мадридский «Реал» представил нового главного тренера, Жозе Моуриньо, и ждет усиления на 150 млн евро, которое обещал переизбранный президент Флорентино Перес.

В испанском гранде рассматривают возможность приобретения форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле после того, как сделка по лидеру «Атлетико» Хулиану Альваресу стала практически невозможной – «матрасники» публично нахамили в ответ на официальное предложение по игроку.

Обладатель «Золотого мяча» неожиданно стал целью для «сливочных», в то время как «ПСЖ» интересуется вингером «Баварии» Майклом Олисе в качестве потенциальной замены. Этот трансфер будет сложно провернуть, но продажа Дембеле может помочь «ПСЖ» профинансировать сделку по Олисе этим летом.

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо Флорентино Перес Усман Дембеле ПСЖ Атлетико Мадрид Хулиан Альварес Бавария Майкл Олисе трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1
Руслан Полищук Источник
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