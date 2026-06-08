ПСЖ может попрощаться с Дембеле. На обладателя ЗМ появился претендент
Француз может продолжить карьеру в составе «Аль-Хиляля»
Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Об этом сообщает Ariyadhyan.
По информации источника, обладатель «Золотого мяча» и парижский гранд не могут согласовать условия нового контракта из-за слишком высоких требований футболист по зарплате. этим попытается воспользоваться клуб из Саудовской Аравии.
Действующее соглашение между Дембеле и «ПСЖ» подходит к концу летом 2028 года.
В прошедшем сезоне Усман дембеле провел 40 матчей на клубном уровне, в которых отличился 20 результативными ударами и 11 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что конкурент Забарного принял решение о своем будущем в «ПСЖ».
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