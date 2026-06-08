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Франция
08 июня 2026, 17:04 | Обновлено 08 июня 2026, 17:05
1626
0

ПСЖ может попрощаться с Дембеле. На обладателя ЗМ появился претендент

Француз может продолжить карьеру в составе «Аль-Хиляля»

08 июня 2026, 17:04 | Обновлено 08 июня 2026, 17:05
1626
0
ПСЖ может попрощаться с Дембеле. На обладателя ЗМ появился претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Об этом сообщает Ariyadhyan.

По информации источника, обладатель «Золотого мяча» и парижский гранд не могут согласовать условия нового контракта из-за слишком высоких требований футболист по зарплате. этим попытается воспользоваться клуб из Саудовской Аравии.

Действующее соглашение между Дембеле и «ПСЖ» подходит к концу летом 2028 года.

В прошедшем сезоне Усман дембеле провел 40 матчей на клубном уровне, в которых отличился 20 результативными ударами и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что конкурент Забарного принял решение о своем будущем в «ПСЖ».

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трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль ПСЖ Усман Дембеле продление контракта
Даниил Кирияка Источник
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