ПСЖ может попрощаться с Дембеле. На обладателя ЗМ появился претендент

Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Об этом сообщает Ariyadhyan.

По информации источника, обладатель «Золотого мяча» и парижский гранд не могут согласовать условия нового контракта из-за слишком высоких требований футболист по зарплате. этим попытается воспользоваться клуб из Саудовской Аравии.

Действующее соглашение между Дембеле и «ПСЖ» подходит к концу летом 2028 года.

В прошедшем сезоне Усман дембеле провел 40 матчей на клубном уровне, в которых отличился 20 результативными ударами и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что конкурент Забарного принял решение о своем будущем в «ПСЖ».