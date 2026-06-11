Модрич – самое дорогое приобретение Реала под руководством Моуриньо

Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич является самым дорогим приобретением мадридского Реала под руководством Жозе Моуриньо, вновь ставшим главным тренером «сливочных».

Реал заплатил в свое время Тоттенхэму за хорвата 35 млн евро.

За 33 и 30 млн евро в состав королевского клуба в эпоху Моуриньо переходили из Бенфики Анхель Ди Мария и Фабиу Коэнтрау.

Упомянем топ-10 самых дорогих приобретений мадридского Реала под руководством португальца.

Топ-10 самых дорогих приобретений Реала под руководством Жозе Моуриньо

35 млн евро – Лука Модрич (из Тоттенхэм Хотспур)

33 млн евро – Анхель Ди Мария (из Бенфики)

30 млн евро – Фабиу Коэнтрау (из Бенфики)

18 млн евро – Месут Озил (из Вердера)

14 млн евро – Сами Хедира (из Штутгарта)

11 млн евро – Рафаэль Варан (из Ланса)

10 млн евро – Педро Леон (из Хетафе)

10 млн евро – Нури Шахин (из Боруссии Дортмунд)

8 млн евро – Рикарду Карвалью (из Челси)

6 млн евро – Серхио Каналес (из Расинга)