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Испания
11 июня 2026, 23:11 | Обновлено 11 июня 2026, 23:22
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Модрич – самое дорогое приобретение Реала под руководством Моуриньо

Вспомним топ-10 самых дорогих покупок мадридцев во главе с легендарным португальцем

11 июня 2026, 23:11 | Обновлено 11 июня 2026, 23:22
760
0
Модрич – самое дорогое приобретение Реала под руководством Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич является самым дорогим приобретением мадридского Реала под руководством Жозе Моуриньо, вновь ставшим главным тренером «сливочных».

Реал заплатил в свое время Тоттенхэму за хорвата 35 млн евро.

За 33 и 30 млн евро в состав королевского клуба в эпоху Моуриньо переходили из Бенфики Анхель Ди Мария и Фабиу Коэнтрау.

Упомянем топ-10 самых дорогих приобретений мадридского Реала под руководством португальца.

Топ-10 самых дорогих приобретений Реала под руководством Жозе Моуриньо

  • 35 млн евро – Лука Модрич (из Тоттенхэм Хотспур)
  • 33 млн евро – Анхель Ди Мария (из Бенфики)
  • 30 млн евро – Фабиу Коэнтрау (из Бенфики)
  • 18 млн евро – Месут Озил (из Вердера)
  • 14 млн евро – Сами Хедира (из Штутгарта)
  • 11 млн евро – Рафаэль Варан (из Ланса)
  • 10 млн евро – Педро Леон (из Хетафе)
  • 10 млн евро – Нури Шахин (из Боруссии Дортмунд)
  • 8 млн евро – Рикарду Карвалью (из Челси)
  • 6 млн евро – Серхио Каналес (из Расинга)
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статистика чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Лука Модрич Жозе Моуриньо Тоттенхэм Анхель Ди Мария Фабиу Коэнтрау
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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