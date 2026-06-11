Модрич – самое дорогое приобретение Реала под руководством Моуриньо
Вспомним топ-10 самых дорогих покупок мадридцев во главе с легендарным португальцем
Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич является самым дорогим приобретением мадридского Реала под руководством Жозе Моуриньо, вновь ставшим главным тренером «сливочных».
Реал заплатил в свое время Тоттенхэму за хорвата 35 млн евро.
За 33 и 30 млн евро в состав королевского клуба в эпоху Моуриньо переходили из Бенфики Анхель Ди Мария и Фабиу Коэнтрау.
Упомянем топ-10 самых дорогих приобретений мадридского Реала под руководством португальца.
Топ-10 самых дорогих приобретений Реала под руководством Жозе Моуриньо
- 35 млн евро – Лука Модрич (из Тоттенхэм Хотспур)
- 33 млн евро – Анхель Ди Мария (из Бенфики)
- 30 млн евро – Фабиу Коэнтрау (из Бенфики)
- 18 млн евро – Месут Озил (из Вердера)
- 14 млн евро – Сами Хедира (из Штутгарта)
- 11 млн евро – Рафаэль Варан (из Ланса)
- 10 млн евро – Педро Леон (из Хетафе)
- 10 млн евро – Нури Шахин (из Боруссии Дортмунд)
- 8 млн евро – Рикарду Карвалью (из Челси)
- 6 млн евро – Серхио Каналес (из Расинга)
Mourinho is officially back at Real Madrid ✅ what do you make of this record signings from his time at the Santiago Bernábeu? 🔥 pic.twitter.com/cU3jNRBih2— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 11, 2026
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