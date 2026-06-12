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Чемпионат мира
12 июня 2026, 07:44 |
189
0

Спортивный врач рассказал, какие проблемы ждут футболистов на ЧМ-2026

Дмитрий Бабелюк уверен, что турнир в США, Канаде и Мексике ударит по здоровью участников

12 июня 2026, 07:44 |
189
0
Спортивный врач рассказал, какие проблемы ждут футболистов на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Южной Кореи по футболу
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Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о трудностях, которые ждут участников ЧМ-2026 – мундиаль стартовал 11 июня и пройдет в трех странах (Мексике, Канаде и США):

«То, что это ударит по здоровью – абсолютно уверен. Во-первых, каждая из восьми климатических зон предусматривает определенный срок адаптации и акклиматизации.

Мы видим разницу между условным Канзас-Сити, который является центральной точкой чемпионата и имеет континентальный климат, а также условный Лос-Анджелес, где жара, влажность, равнина.

Эти локации нуждаются в двух разных программах тренировок и акклиматизации. В среднем организму требуется 10 – 14 дней для качественной акклиматизации.

Конечно, этого времени ни у кого не будет, и это будет давать дополнительный вызов как медицинским штабам, так и командам и игрокам. Придется играть в сложном климате.

Либо это будет заканчиваться плохой, очень медленной игрой, либо возможно и травмами. Существует риск, что все будут учитывать длину турнира, оберегая себя», – предостерег Бабелюк.

Мундиаль стартовал с двух поединков – сборная Мексики одержала уверенную победу над ЮАР (2:0), а Южная Корея в непростой игре оказалась сильнее Чехии – 2:1.

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ЧМ-2026 по футболу Дмитрий Бабелюк
Николай Тытюк Источник: 24 канал
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