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  4. Анатолий ТРУБИН: «Он очень мне помог на разных этапах карьеры»
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 21:18 | Обновлено 11 июня 2026, 21:25
278
0

Анатолий ТРУБИН: «Он очень мне помог на разных этапах карьеры»

Анатолий Трубин благодарен Андрею Пятову

11 июня 2026, 21:18 | Обновлено 11 июня 2026, 21:25
278
0
Анатолий ТРУБИН: «Он очень мне помог на разных этапах карьеры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин назвал футболиста, который больше всего помог ему в карьере.

«Андрей Пятов. Мы работали вместе, я пришел, когда мне было 17, я был еще ребенком, а он был опытным вратарем, я не знаю, сколько игр он провел, но он очень мне помог на разных этапах моей карьеры», – заявил Анатолий Трубин.

Андрей Пятов играл в «Шахтере» с 2007 по 2023 год. Трубин в академию «горняков» пришел в 2014 году, а в 2019 – провел первый матч за клуб. С 2023 года украинец играет в «Бенфике».

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Руслан Полищук Источник: A Bola
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