Анатолий ТРУБИН: «Он очень мне помог на разных этапах карьеры»

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин назвал футболиста, который больше всего помог ему в карьере.

«Андрей Пятов. Мы работали вместе, я пришел, когда мне было 17, я был еще ребенком, а он был опытным вратарем, я не знаю, сколько игр он провел, но он очень мне помог на разных этапах моей карьеры», – заявил Анатолий Трубин.

Андрей Пятов играл в «Шахтере» с 2007 по 2023 год. Трубин в академию «горняков» пришел в 2014 году, а в 2019 – провел первый матч за клуб. С 2023 года украинец играет в «Бенфике».