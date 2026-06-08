ВИРТ: «Если бы Трубин это сделал, мог бы переходить в Тоттенхэм»

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре голкипера национальной сборной Украины Анатолия Трубина в товарищеском матче против сборной Дании (1:2):

«Действительно, есть вопросы. Но таких серьезных претензий предъявить не можем, потому что он также выручал. К тому, что пропустил, там могут быть претензии, потому что даже не среагировал. Просто следил за мячом глазами, хотя видел момент удара. Все-таки нужно было постараться играть по мячу и отбить. Но ничего страшного.

В моменте со вторым голом сыграл правильно, парировал удар в дальний угол, отбил в сторону, но уже не было подстраховки, Илья Забарный немного засмотрелся, можно так сказать, никаких претензий нет. В целом, игра ногами Трубина – окей. Но если бы выручил в моменте с первым голом, мог бы точно подписать контракт с «Тоттенхэмом». Это шутка».