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  4. ВИРТ: «Если бы Трубин это сделал, мог бы переходить в Тоттенхэм»
Товарищеские матчи
08 июня 2026, 22:18 |
856
0

ВИРТ: «Если бы Трубин это сделал, мог бы переходить в Тоттенхэм»

Экс-вратарь Шахтера высказался об игре Анатолия против Дании

08 июня 2026, 22:18 |
856
0
ВИРТ: «Если бы Трубин это сделал, мог бы переходить в Тоттенхэм»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре голкипера национальной сборной Украины Анатолия Трубина в товарищеском матче против сборной Дании (1:2):

«Действительно, есть вопросы. Но таких серьезных претензий предъявить не можем, потому что он также выручал. К тому, что пропустил, там могут быть претензии, потому что даже не среагировал. Просто следил за мячом глазами, хотя видел момент удара. Все-таки нужно было постараться играть по мячу и отбить. Но ничего страшного.

В моменте со вторым голом сыграл правильно, парировал удар в дальний угол, отбил в сторону, но уже не было подстраховки, Илья Забарный немного засмотрелся, можно так сказать, никаких претензий нет. В целом, игра ногами Трубина – окей. Но если бы выручил в моменте с первым голом, мог бы точно подписать контракт с «Тоттенхэмом». Это шутка».

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина Анатолий Трубин Юрий Вирт инсайд Тоттенхэм
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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