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  4. «По первому матчу вопросов не возникает». Безус – о старте чемпионата мира
Чемпионат мира
11 июня 2026, 14:02 |
1030
0

«По первому матчу вопросов не возникает». Безус – о старте чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной Украины дал прогноз на поединок Мексика – ЮАР

11 июня 2026, 14:02 |
1030
0
«По первому матчу вопросов не возникает». Безус – о старте чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Мексики
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Сегодня, 11 июня в Мехико матчем Мексика – ЮАР стартует чемпионат мира. Чемпионат, который впервые пройдет с участием 48-ми сборных, соответственно, и матчей будет больше (104).

О своих ожиданиях от Мундиаля, а также о первом поединке на турнире сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– Наконец-то мы дождались начала чемпионата мира, – сказал Безус. – Жаль только, что он пройдет без участия сборной Украины, которая была близка к попаданию на Мундиаль. Что ж, нам ничего не остается кроме как ждать следующий турнир и верить, что мы будем на этом празднике жизни.

Что касается предстоящих соревнований, то я жду много голов, футбольных драм и яркого футбола. Для меня фаворит номер один – это сборная Франции, которая обладает россыпью классных исполнителей. Команда действует в атакующем ключе и имеет огромный потенциал. Практически вровень с французами я бы поставил и Португалию, которая, на мой взгляд, имеет в своем составе наилучшую полузащиту и вообще сбалансированный состав. Также в числе главных фаворитов отмечу Испанию и Англию. Интересно буде посмотреть на Аргентину с Месси во главе и Бразилию, так как я являюсь давним поклонником этой сборной.

Что касается матча открытия Мексика – ЮАР, то хозяева являются фаворитами не только этого поединка, но и всей группы А. Восемь последних матчей подопечные Хавьер Агирре не проигрывают. В то время как африканская сборная наоборот, уже долгое время не может победить. Поэтому я не вижу, в чем у мексиканцев могут возникнуть проблемы. Тем более что игра пройдет в высокогорье, что также будет на руку хозяевам. Мой прогноз на этот поединок – 3:0. Разве что ЮАР сможет забить один мяч, не более того.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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