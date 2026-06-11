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  4. Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника
Кубок Билли Джин Кинг
11 июня 2026, 13:55 | Обновлено 11 июня 2026, 14:55
1207
4

Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника

В четвертьфинале финальной части турнира сине-желтые сыграют против Бельгии

11 июня 2026, 13:55 | Обновлено 11 июня 2026, 14:55
1207
4 Comments
Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника
Svitolina Foundation. Сборная Украины по теннису
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11 июня состоялась жеребьевка финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2026, которая состоится в китайском городе Шэньчжэнь с 22 по 27 сентября.

Сборная Украины, которая посеяна под третьим номером, в четвертьфинале сыграет против команды Бельгии.

Если сине-желтые сумеют пройти в полуфинал, то поборются либо с Италией, либо с Китаем.

Украина прошла Квалификацию КБДК-2026 в апреле, обыграв в Гливице сборную Польши со счетом 4:0. Тогда по одному очку принесли Марта Костюк, Элина Свитолина, тандем Людмила и Надежда Киченок, а также Александра Олейникова.

Украина во второй раз сыграет в финальном этапе КБДК. В прошлом году сине-желтые добрались до полуфинала, где уступили Италии 1:2.

Кубок Билли Джин Кинг 2026. Жеребьевка финального этапа

Италия [1] – Китай
Украина [3] – Бельгия

Казахстан – Испания [4]
Чехия – Великобритания [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Найлегший суперник з несіяних, але це тільки на папері
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З жеребом відверто пощастило. Найкращий з можливих. Бо і Мертенс і Вандевількен абсолютно проходимі, не кажучи вже про Вандромм чи Костулас. Та й пари сильної в них нема. Далі якщо Італія, до пари доводити не можна, якщо Китай, теж не можна, але там все залежить від форми Цзівей. Тобто в фінал виходити повинні.
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Пощастить, якщо зберемо найсильніший склад, в чому наразі є сумніви. 
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0
За сумою індивідуальних рейтингів Україна має бути першою сіяною.
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