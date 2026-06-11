Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника
В четвертьфинале финальной части турнира сине-желтые сыграют против Бельгии
11 июня состоялась жеребьевка финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2026, которая состоится в китайском городе Шэньчжэнь с 22 по 27 сентября.
Сборная Украины, которая посеяна под третьим номером, в четвертьфинале сыграет против команды Бельгии.
Если сине-желтые сумеют пройти в полуфинал, то поборются либо с Италией, либо с Китаем.
Украина прошла Квалификацию КБДК-2026 в апреле, обыграв в Гливице сборную Польши со счетом 4:0. Тогда по одному очку принесли Марта Костюк, Элина Свитолина, тандем Людмила и Надежда Киченок, а также Александра Олейникова.
Украина во второй раз сыграет в финальном этапе КБДК. В прошлом году сине-желтые добрались до полуфинала, где уступили Италии 1:2.
Кубок Билли Джин Кинг 2026. Жеребьевка финального этапа
Италия [1] – Китай
Украина [3] – Бельгия
Казахстан – Испания [4]
Чехия – Великобритания [2]
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