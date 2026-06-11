Жребий Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины получила первого соперника

11 июня состоялась жеребьевка финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2026, которая состоится в китайском городе Шэньчжэнь с 22 по 27 сентября.

Сборная Украины, которая посеяна под третьим номером, в четвертьфинале сыграет против команды Бельгии.

Если сине-желтые сумеют пройти в полуфинал, то поборются либо с Италией, либо с Китаем.

Украина прошла Квалификацию КБДК-2026 в апреле, обыграв в Гливице сборную Польши со счетом 4:0. Тогда по одному очку принесли Марта Костюк, Элина Свитолина, тандем Людмила и Надежда Киченок, а также Александра Олейникова.

Украина во второй раз сыграет в финальном этапе КБДК. В прошлом году сине-желтые добрались до полуфинала, где уступили Италии 1:2.

Кубок Билли Джин Кинг 2026. Жеребьевка финального этапа

Италия [1] – Китай

Украина [3] – Бельгия

Казахстан – Испания [4]

Чехия – Великобритания [2]