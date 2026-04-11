С Украиной и без США. Определены все участники финальной части КБДК-2026

11 апреля завершились все матчевые противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 и были определены участници финальной части турнира, который состоится с 22 по 27 сентября в китайском городе Шэньчжэн.

Сборная Украины завоевала путевку в финальный этап КБДК-2026, переиграв в Квалификации команду Польши со счетом 4:0. Сине-желтые второй год подряд сыграют в Шэньчжэне – в прошлом сезоне украинки добрались до полуфинала, где уступили Италии (1:2).

Помимо Украины, квалификацию также прошли шесть команд: Бельгия, Великобритания, Италия, Казахстан, Испания и Чехия. В Шэньчжэне также сыграет Китай как страна-хозяйка.

Интересно, что только Украина выиграла свое противостояние, не проиграв ни одного поединка. Еще в пяти противостояниях было сыграно четыре матча, а Швейцарии и Чехии ипришлось провести пять игр.

В Шэньчжэне не сыграет сборная США, которая потерпела поражение от Бельгии. В прошлом году американки добрались до финального матча (поражение Италии 0:2).

Также сенсационно вылетела Австралия – австралиек прошла команда Великобритании (3:1). Австралия играла финале КБДК-2022 (поражение Швейцарии 0:2).

Чемпионки двух последних лет – сборная Италии – в Квалификации разобралась с Японией (3:1).

