С Украиной и без США. Определены все участники финальной части КБДК-2026
Сине-желтые завоевали путевку в финальный этап после победы над Польшей
11 апреля завершились все матчевые противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 и были определены участници финальной части турнира, который состоится с 22 по 27 сентября в китайском городе Шэньчжэн.
Сборная Украины завоевала путевку в финальный этап КБДК-2026, переиграв в Квалификации команду Польши со счетом 4:0. Сине-желтые второй год подряд сыграют в Шэньчжэне – в прошлом сезоне украинки добрались до полуфинала, где уступили Италии (1:2).
Помимо Украины, квалификацию также прошли шесть команд: Бельгия, Великобритания, Италия, Казахстан, Испания и Чехия. В Шэньчжэне также сыграет Китай как страна-хозяйка.
Интересно, что только Украина выиграла свое противостояние, не проиграв ни одного поединка. Еще в пяти противостояниях было сыграно четыре матча, а Швейцарии и Чехии ипришлось провести пять игр.
В Шэньчжэне не сыграет сборная США, которая потерпела поражение от Бельгии. В прошлом году американки добрались до финального матча (поражение Италии 0:2).
Также сенсационно вылетела Австралия – австралиек прошла команда Великобритании (3:1). Австралия играла финале КБДК-2022 (поражение Швейцарии 0:2).
Чемпионки двух последних лет – сборная Италии – в Квалификации разобралась с Японией (3:1).
Страны, которые примут участие в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2025:
- Бельгия
- Казахстан
- Китай
- Испания
- Великобритания
- Украина
- Италия
- Чехия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Виходимо з того, що гратимуть всі найсильніші, а не так, як зараз. В будь-якому разі Марта здатна виграти у другого номера будь-якої команди. От Еліна не є фаворитом проти Риби, або проти незручних для неї чешок, Крейчиковой чи Вондрушовой. Причому будь-яка наша пара слабша за Рибакіну/Даніліну, тим більш за Крейчикову/Синякову. (Якби сьогодні перемогли канадки та швейцарки, можна було б вважати, що Кубок на 70 відсотків наш). А так залишається молитися, щоб не потрапити в одній четвертій на дві згадані команди та в ідеалі щоб казашки випали італійкам.