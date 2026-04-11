  С Украиной и без США. Определены все участники финальной части КБДК-2026
11 апреля 2026, 22:01
С Украиной и без США. Определены все участники финальной части КБДК-2026

Сине-желтые завоевали путевку в финальный этап после победы над Польшей

ФТУ. Сборная Украины по теннису

11 апреля завершились все матчевые противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 и были определены участници финальной части турнира, который состоится с 22 по 27 сентября в китайском городе Шэньчжэн.

Сборная Украины завоевала путевку в финальный этап КБДК-2026, переиграв в Квалификации команду Польши со счетом 4:0. Сине-желтые второй год подряд сыграют в Шэньчжэне – в прошлом сезоне украинки добрались до полуфинала, где уступили Италии (1:2).

Помимо Украины, квалификацию также прошли шесть команд: Бельгия, Великобритания, Италия, Казахстан, Испания и Чехия. В Шэньчжэне также сыграет Китай как страна-хозяйка.

Интересно, что только Украина выиграла свое противостояние, не проиграв ни одного поединка. Еще в пяти противостояниях было сыграно четыре матча, а Швейцарии и Чехии ипришлось провести пять игр.

В Шэньчжэне не сыграет сборная США, которая потерпела поражение от Бельгии. В прошлом году американки добрались до финального матча (поражение Италии 0:2).

Также сенсационно вылетела Австралия – австралиек прошла команда Великобритании (3:1). Австралия играла финале КБДК-2022 (поражение Швейцарии 0:2).

Чемпионки двух последних лет – сборная Италии – в Квалификации разобралась с Японией (3:1).

Страны, которые примут участие в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2025:

  • Бельгия
  • Казахстан
  • Китай
  • Испания
  • Великобритания
  • Украина
  • Италия
  • Чехия
Даниил Агарков Sport.ua
Може хто підкаже, чи буде при жеребкуванні четвірка сіяних і четвірка несіяних?
Виходимо з того, що гратимуть всі найсильніші, а не так, як зараз. В будь-якому разі Марта здатна виграти у другого номера будь-якої команди. От Еліна не є фаворитом проти Риби, або проти незручних для неї чешок, Крейчиковой чи Вондрушовой. Причому будь-яка наша пара слабша за Рибакіну/Даніліну, тим більш за Крейчикову/Синякову. (Якби сьогодні перемогли канадки та швейцарки, можна було б вважати, що Кубок на 70 відсотків наш). А так залишається молитися, щоб не потрапити в одній четвертій на дві згадані команди та в ідеалі щоб казашки випали італійкам.
