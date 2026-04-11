  4. ФОТО. Как Украина разгромила Польшу и вышла в финальную часть КБДК-2026
11 апреля 2026, 21:36
ФОТО. Как Украина разгромила Польшу и вышла в финальную часть КБДК-2026

Смотрите фотогалерею противостояния сборных Украины и Польши на корте в Гливице

10 и 11 апреля на стадионе PreZero Arena Gliwice в польском гороле Гливице состоялось матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 между сборными Украины и Польши.

Украинская команда одержала убедительную победу со счетом 4:0 благодаря викториям Марты Костюк, Элины Свитолиной, сестер Киченок Людмилы и Надежды, а также Александры Олейниковой. Капитаном сборной является Илья Марченко.

Украинка завоевала путевку в финальную часть КБДК-2026, которая состоится в сентябре в Шэньчжэне, Китай. Для сине-желтых это будет второе выступления подряд в финальном этапе неофициального чемпионата мира по теннису.

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. 10–11 апреля

Украина – Польша – 4:0

  • Марта Костюк Магда Линетт – 6:4, 6:0
  • Элина Свитолина Катажина Кава – 6:2, 6:1
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок Майя Хвалиньская / Мартина Кубка – 7:5, 6:7 (4:7), 6:3
  • Александра Олейникова Линда Климовичова – 6:4, 6:1

Комментарии 0
