ФОТО. Как Украина разгромила Польшу и вышла в финальную часть КБДК-2026

10 и 11 апреля на стадионе PreZero Arena Gliwice в польском гороле Гливице состоялось матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 между сборными Украины и Польши.

Украинская команда одержала убедительную победу со счетом 4:0 благодаря викториям Марты Костюк, Элины Свитолиной, сестер Киченок Людмилы и Надежды, а также Александры Олейниковой. Капитаном сборной является Илья Марченко.

Украинка завоевала путевку в финальную часть КБДК-2026, которая состоится в сентябре в Шэньчжэне, Китай. Для сине-желтых это будет второе выступления подряд в финальном этапе неофициального чемпионата мира по теннису.

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. 10–11 апреля

Украина – Польша – 4:0

Марта Костюк – Магда Линетт – 6:4, 6:0

– Магда Линетт – 6:4, 6:0 Элина Свитолина – Катажина Кава – 6:2, 6:1

– Катажина Кава – 6:2, 6:1 Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньская / Мартина Кубка – 7:5, 6:7 (4:7), 6:3

– Майя Хвалиньская / Мартина Кубка – 7:5, 6:7 (4:7), 6:3 Александра Олейникова – Линда Климовичова – 6:4, 6:1

