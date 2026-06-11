В Лацио выступили с заявлением касательно продажи клуба

Пресс-служба «Лацио» опровергла слухи о продаже клуба:

«В связи с сообщениями и публикациями, которые в последние часы распространяли отдельные СМИ и каналы в социальных сетях о якобы продаже «Лацио», клуб категорически опровергает эту информацию.

Никаких переговоров о продаже клуба в настоящее время не ведется, а также не было подписано никаких соглашений, договоренностей или обязательств, связанных с полным или частичным переходом права собственности на клуб. Владельцы клуба не предоставляли никому мандат на продажу «Лацио» и не начинали никаких переговоров о возможной смене владельца.

Информация о якобы новых владельцах, итальянских или иностранных инвесторах, инвестиционных фондах, изменениях в структуре собственности или любых договоренностях, связанных с проектом реконструкции стадиона «Фламинио», является полностью безосновательной.

Клуб призывает болельщиков, акционеров, инвесторов и представителей СМИ ориентироваться исключительно на официальные сообщения, публикуемые через официальные каналы «Лацио».

Систематическое распространение неподтвержденной информации об управлении клубом, структуре собственности и корпоративной стратегии создает риск дезинформации, искажает рыночное восприятие ситуации и может повлиять на котировки акций клуба.

Учитывая это, «Лацио», как публичная компания, уже обратился в компетентные органы с соответствующим заявлением для проведения проверки в отношении распространения информации, не подтвержденной объективными фактами, а также возможного влияния таких сообщений на надлежащее функционирование рынка.

«Клуб и впредь будет работать прозрачно, ответственно и с соблюдением всех норм и правил, которые всегда были основой его деятельности, оставляя за собой право принимать все необходимые меры для защиты интересов клуба, его акционеров и всего сообщества Бьянкочелести».

На данный момент римским клубом владеет Клаудио Лотито.