Стало известно, кто должен стать спортивным директором Динамо

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук, как ожидается, станет спортивным директор киевского «Динамо». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, 35-летний футболист бельгийского клуба в новом сезоне займет руководящую должность в столичном гранде. Его соглашение с «Вестерло» подходит к концу 30 июня.

В прошедшем сезоне Сергей Сидорчук провел 15 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

«Динамо» завершило сезон чемпионата Украины на четвертом месте, зато выиграло Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов».

Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку.