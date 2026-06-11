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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 15:01 | Обновлено 11 июня 2026, 15:08
822
0

Стало известно, кто должен стать спортивным директором Динамо

Как ожидается, этот пост займет Сергей Сидорчук

11 июня 2026, 15:01 | Обновлено 11 июня 2026, 15:08
822
0
Стало известно, кто должен стать спортивным директором Динамо
ФК Динамо. Сергей Сидорчук
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Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук, как ожидается, станет спортивным директор киевского «Динамо». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, 35-летний футболист бельгийского клуба в новом сезоне займет руководящую должность в столичном гранде. Его соглашение с «Вестерло» подходит к концу 30 июня.

В прошедшем сезоне Сергей Сидорчук провел 15 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

«Динамо» завершило сезон чемпионата Украины на четвертом месте, зато выиграло Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов».

Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Сидорчук Вестерло
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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