Стало известно, кто должен стать спортивным директором Динамо
Как ожидается, этот пост займет Сергей Сидорчук
Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук, как ожидается, станет спортивным директор киевского «Динамо». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».
По информации источника, 35-летний футболист бельгийского клуба в новом сезоне займет руководящую должность в столичном гранде. Его соглашение с «Вестерло» подходит к концу 30 июня.
В прошедшем сезоне Сергей Сидорчук провел 15 матчей на клубном уровне, без результативных действий.
«Динамо» завершило сезон чемпионата Украины на четвертом месте, зато выиграло Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов».
Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку.
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